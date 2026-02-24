Le maschere di Loano ospiti dei carnevali di Venezia e Novara

Loano. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in emozioni, storia e colori. La trasferta dell’associazione Vecchia Loano per il Carnevale 2026 resterà scolpita negli annali come un vero e proprio tour del trionfo, capace di portare l’anima della Liguria nel cuore delle più prestigiose piazze italiane.

Domenica 15 febbraio a Novara un abbraccio di pubblico: Capitan Fracassa e la Principessa Zenobia del Carretto Doria hanno fatto il loro ingresso trionfale al Carnevale di Novara.

Tra ali di folla festanti, le maschere loanesi hanno sfilato insieme a decine di delegazioni provenienti da ogni angolo d’Italia, trasformando le vie cittadine in un mosaico vivente di cultura e tradizione.

Un’accoglienza calorosa che ha confermato quanto il patrimonio storico di Loano sia amato e riconosciuto ben oltre i confini regionali.

Ma il momento solenne è arrivato lunedì 16 febbraio: Venezia si inchina alle maschere loanesi. In una cornice che definire magica sarebbe riduttivo, l’intera delegazione dell’associazione, guidata da Capitan Fracassa e Zenobia, con il prezioso accompagnamento di Beciancin e Pue’ Peppin, è approdata al Carnevale di Venezia.

Rappresentando con orgoglio le Pro Loco della Liguria e il Centro Coordinamento Maschere Italiane, le maschere loanesi sono sbarcate ai Giardinetti Reali per poi sfilare verso la leggendaria Piazza San Marco. L’ingresso sul maestoso palco allestito davanti alla Basilica è stato accolto da un boato di applausi e da una pioggia di flash: un riconoscimento internazionale per la qualità e la storicità dei costumi della “Vecchia Loano”.

La trasferta si è conclusa in bellezza martedì 17 febbraio, nel giorno di Martedì Grasso, dando l’addio al Carnevale nel cuore della Laguna.

Le maschere hanno vissuto l’ultimo giorno di festa passeggiando tra le calli veneziane, circondate dall’affetto dei turisti e dei cittadini, celebrando la chiusura del Carnevale più famoso al mondo in un’atmosfera di pura meraviglia.

“Un’esperienza incredibile e indimenticabile – commentano dall’associazione – Portare i nostri personaggi a Venezia non è solo un onore, ma la dimostrazione che la nostra storia è viva, vibrante e capace di emozionare chiunque.”

Loano torna a casa più ricca, consapevole di aver scritto una pagina d’oro della propria tradizione popolare, sotto lo sguardo attento delle sue maschere.