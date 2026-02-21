Le Albisole abbracciano Antonio Licheri nel suo “Circolo degli Artisti”

Albissola Marina. Così, come avrebbe voluto. L’ultimo saluto ad Antonio Licheri nella cornice di Pozzo Garitta dove ha pulsato il suo cuore, fino all’ultimo. Una folla commossa. Le Albisole, ma non solo.

Le istituzioni. L’Amministrazione comunale, le associazioni del territorio, i colleghi del Partito Democratico, gli artisti. La gente che lo ha conosciuto. Licheri, l’arte, la ceramica. L’entusiasmo. Licheri che tanto ha saputo dare al mondo della cultura. Lo hanno salutato in molti per l’ultima volta, proprio nell’ambito dell’inaugurazione della mostra di Manuela Rossello, questo pomeriggio, a Pozzo Garitta, al Circolo degli Artisti di cui era presidente.

Affetto e gratitudine nelle parole del primo cittadino, Gianluca Nasuti: “Ci tenevamo a salutare Antonio nel suo luogo, ovvero il Circolo degli Artisti, che lui ha animato con passione e tenacia in questi anni. Ringrazio l’artista di cui oggi si inaugura la mostra e mi scuso per aver in parte rubato la scena. Tutti però dobbiamo qualcosa ad Antonio”.

“Ad esempio, per quanto mi riguarda, è grazie a lui se sono entrato in consiglio comunale diventando poi sindaco di questa splendida cittadina. – ha sottolineato il – Albissola oggi perde un riferimento davvero importante per la collettività tutta, motivo per cui, come sindaco a nome di tutti i cittadini, esprimo le mie condoglianze alla famiglia e ai suoi affetti più cari”.

In Pozzo Garitta erano presenti, oltre al sindaco Gianluca Nasuti e a numerosi soci del Circolo degli Artisti, gli assessori Roberto Bragantini e Elisa Tomaghelli (Albissola Marina), la consigliera Lara Dellepiane (Albissola Marina), svariati esponenti di associazioni del territorio, artisti di cui sono state ospitate alcune mostre presso quello spazio e l’assessore alla cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro (ex vicesindaca di Albissola Marina). Era presente anche Raffaella Frino, presidente del circolo del PD di Albissola Marina oltre che socia del Circolo degli Artisti.