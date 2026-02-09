L’Atletica Varazze fa il pieno di trofei regionali e provinciali 

Varazze. Bravissimi i ragazzi dell’Atletica Varazze che hanno conquistato grandi risultati e trofei regionali e provinciali. Fine settimana impegnativo. Ieri, a Garlenda, la terza fase del Campionato provinciale e regionale di cross individuale e a squadre.

Nella classifica a squadre, l’Atletica Varazze ha conquistato il terzo posto regionale per la categoria Ragazzi e Cadetti e il quarto per la categoria Ragazze.

Nel campionato provinciale primo posto per le categorie Ragazzi, Ragazze, gli Esordienti 10 Maschili e Femminili.

Ottime prestazioni individuali: hanno conquistato il titolo provinciale gli esordienti sia maschili, sia femminili 10 anni: Gioele Barbieri e Carla Caradonna Busso che sono anche Campioni Regionali (titolo vinto a Ronco Scrivia).

Sul podio sono saliti anche Pietro Ferro e Margherita Prandi, al secondo posto sempre nella categoria Esordienti 10. Per gli esordienti 8 primo posto Francesco Prato. Nel campionato provinciale categoria Cadetti, secondo posto per Matteo Del Gobbo e terzo per Samuele Codino.

Categoria Cadette vince il titolo Irene La Torre che si guadagna anche la convocazione per la finale nazionale a Selinunte, in Sicilia. Per la categoria Ragazzi vince il titolo Gioele Fazio. Secondo posto per Matteo Donati. Nella categoria Ragazze, il secondo posto è per Chiara Prato e il terzo per Chiara Cervetto. Una grande soddisfazione per tutta la società.