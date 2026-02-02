L’Arenzano perde a Millesimo per un gol al 98′, Cocco: “Partita finita da due minuti, serve onestà intellettuale”

Millesimo. “Una partita finita da due minuti“. Nel suo intervento di ieri sera a Mixed Zone, mister Matteo Cocco si è sfogato per il finale molto contestato, sponda Arenzano, della gara giocata contro il Millesimo. I biancorossi recriminano sui minuti di recupero: inizialmente sei, poi allungati di altri due, con il gol vittoria giallorosso di Facello arrivato al 98’.

Così Cocco nel post partita: “È stata una gara importante da parte dei miei calciatori, intensa, giocata forte, ribattendo colpo su colpo. Una partita veramente aperta in tutti i suoi momenti, con occasioni da una parte e dall’altra. Mi diventa però difficile non commentare il finale, perché è qualcosa di inspiegabile. Noi ci stiamo giocando per la salvezza. Oggi usciamo da qui senza Battaglia, che si rompe il gomito, con Damonte espulso nel mucchio dopo aver detto “cosa fai?” all’arbitro, senza Cicirello e con zero punti in tasca”.

“Non posso andare via da qui senza un grande senso di ingiustizia nei confronti dell’Arenzano e con una fortissima sensazione di mancanza di rispetto – ribatte –. Mi dispiace dirlo, ma non si può far finta di niente: serve un po’ di onestà intellettuale, altrimenti si lancia sempre il sasso e si nasconde la mano, e questo non mi piace”.

Sulla preparazione della partita: “L’avevamo preparata in un certo modo e inizialmente non ce l’aspettavamo così, perché pensavamo che loro giocassero a tre dietro, come in tante altre partite. Sapevamo che c’era anche l’altra opzione, perché alternano i due sistemi, ma siamo stati molto bravi a interpretare uno scenario diverso. Talmente bravi che, al termine del primo tempo, sono tornati a mettersi a tre dietro, perché avevamo trovato le misure, il ritmo giusto, con agonismo ma anche con grande ordine e lettura della partita. Il secondo tempo è stato esattamente quello che avevamo preparato in settimana. Abbiamo ribattuto colpo su colpo, azione su azione, contro una squadra molto forte, che sta facendo qualcosa di veramente importante e alla quale va dato merito“.

“Nei prossimi giorni sarà fondamentale ricaricare le batterie. Quando fai una prestazione del genere, su un campo così e contro un avversario di questo livello, e non porti a casa punti, già è dura. E quando non li porti a casa per situazioni come quelle di oggi, la fatica pesa ancora di più, insieme alla rabbia e al forte senso di ingiustizia – prosegue –. Dobbiamo essere bravi a trasformare tutto questo e incanalarlo verso la partita di domenica e verso il percorso che abbiamo davanti, che deve portarci assolutamente alla salvezza dell’Arenzano, un obiettivo importante che va rispettato da tutti“.

Infine uno sguardo al prossimo impegno contro il Busalla: “Sarà una partita difficilissima contro una squadra che sta facendo un percorso incredibile e che verrà affamata, per le sue caratteristiche e per la qualità dei suoi giocatori. All’andata abbiamo sbagliato completamente l’approccio, poi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo che però non è stato sufficiente a ribaltarla”.