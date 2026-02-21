L’Alessandria esce “sudata” dalla vittoria con il Pietra Ligure: “Avversari difficili e fortunati nel 3-1”

Alessandria. Il 3-1 finale contro il Pietra Ligure non racconta a pieno le insidie di un match in cui la squadra di casa ha dovuto fare appello a tutta la propria compattezza per portare a casa il risultato. Al termine dei novanta minuti, il tecnico non ha nascosto le difficoltà, rendendo onore agli avversari.

Pietra Ligure per la prima volta nella storia del club impegnata fuori casa in un match ufficiale, e non proprio contro una squadra qualunque. Nella suggestiva cornice del Moccagatta, la squadra di Moraglia ha ben figurato nonostante il risultato finale bugiardo.

“Abbiamo faticato parecchio perché il Pietra è una grande squadra – spiega Merlo – giocano molto bene e ci hanno fatto sudare. Però siamo stati bravi, soprattutto a compattarci nel finale. Loro avevano una grande forza nel proporsi in avanti, ma noi abbiamo tenuto botta e siamo stati anche un pizzico fortunati nell’ultimo assalto a trovare il gol del 3-1. È una rete importante che chiude una partita davvero difficile. Faccio i miei complimenti a loro, con l’augurio di ritrovarci presto a lottare negli stessi campionati“.

Un fair play ricambiato anche dal tecnico avversario, che nel post-partita si è sbilanciato pronosticando il passaggio del turno per la squadra vincitrice. Dichiarazione che ha suscitato la reazione divertita e scaramantica del mister: “Sinceramente mi tocco – ha risposto sorridendo – ma me lo auguro. Quella che stiamo vivendo per noi è un’esperienza eccezionale. Se riusciamo a passare, andremo in campo a giocarci la nostra bella partita“.

L’attenzione ora si sposta inevitabilmente sul prossimo ostacolo, che si preannuncia altrettanto ostico, la Solbiatese: “Sappiamo che troveremo una squadra forte, molto fisica e che gioca molto bene a calcio. Andremo a fare la nostra gara con tranquillità e vedremo cosa riusciremo a raccogliere“.