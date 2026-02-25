L’Albissole vuole il doblete: Serra Riccò battuto anche al ritorno e finale di Coppa raggiunta

Non solo il campionato, l’Albissole punta al doblete. I ceramisti passano sul Serra Riccò anche al ritorno, vincendo 2-1 la sfida del Faraggiana. Già all’andata la squadra di Cattardico aveva indirizzato la sfida vincendo 1-3 in trasferta.
Decisivi i gol di due colonne della formazione biancazzurra, Favorito al 21′ e Diana al 63′. Inutile il gol di Siddi al 70′ che ha fissato il punteggio complessivo sul 5-2.
Ora l’Albissole se la vedrà con l’Angelo Baiardo, terzo nel girone B di Promozione. I genovesi hanno vinto il doppio confronto con il Follo. La finale si giocherà sabato 4 aprile.
Le formazioni
Albissole: 1 Negro, 2 Damonte, 3 Minuto, 4 Apicella, 5 Favorito, 6 Basso, 7 D’Aliesio, 8 Ghigliazza, 9 Diana, 10 Cuka, 11 Moscatelli. A disposizione: 12 Pastorino, 13 Zunino, 14 Invernizzi, 15 Chiarlone, 16 Dorno, 17 Porta, 18 Amenduni, 19 Barisone, 20 Macagno. Allenatore: Cristian Cattardico
Serra Riccò: 1 Preti, 2 Dellepiane, 3 Acquanita, 4 Sarno, 5 Caroglio, 6 Tirelli, 7 Ravenna, 8 Crudeli, 9 Siddi, 10 Placido, 11 Giovinazzo. A disposizione: 12 Panasia, 13 Dewinter, 14 Caruso, 15 Allushi, 16 Gjaschi, 17 Panfili, 18 Cornaletto. Allenatore: Adamo Digno.