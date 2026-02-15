L’Albingaunia scivola all’ultimo secondo contro l’Ospedaletti, Poggi: “Vietato abbattersi, gira tutto storto ma dobbiamo reagire”

Albenga. Pareggio dal sapore di sconfitta. Rimane tanto amaro in bocca alla panchina ingauna al termine dei 90 minuti più recupero, dove proprio in quei frangenti finali sale in cattedra l’Ospedaletti. Prima Gerosa ad aprire le marcature di una partita blindatissima, a cui si aggiunge Bianco che ritrova il gol davanti ai suoi sostenitori dopo 3 mesi di stop.

Tutto pronto al Riva per celebrare il ritorno ai 3 punti dell’Albingaunia ma si rompe la magia. Cross dentro deviato col braccio da Fazio e rigore trasformato da Zito, poi il rocambolesco pareggio di Molinaro che spunta sul primo palo e insacca preciso sul secondo. Visibilio sulla panchina ospite, tanta amarezza su quella ingauna.

“Non abbiamo giocato un buon primo tempo – spiega Poggi -, poi nel secondo siamo stati più ordinati, lucidi con le idee. L’abbiamo indirizzata nel verso giusto, poi gli ultimi cinque minuti sono il riassunto del momento che stiamo passando, è difficile da spiegare. La squadra non si deve però abbattere, devono capire che bisogna dare ancora di più e sono sicuro che ci riusciranno”.

“Ci sono ancora molte partite e tanti scontri diretti – continua l’allenatore -. Affrontiamo subito le prime sette della classifica, dobbiamo cercare di fare più punti possibili. È ancora tutto nelle nostre mani. Alla squadra ho detto che ci sono due club che stanno disputando un campionato incredibile, questo gap di punti è merito sicuramente di queste due formazioni. È un momento che gira tutto storto, dobbiamo rialzarci“.

Parecchie energie spese nelle ultime due settimane, forse un fattore chiave che incide sugli ultimi frangenti di questa partita: “Anche oggi abbiamo disputato un’ottima gara, ma abbiamo ancora alcune scorie addosso che dobbiamo eliminare. Credo che gli ultimi minuti li paghiamo per questo motivo, per le partite delle ultime due settimane. Subisci il rigore, ti scomponi un attimo. Sale la paura proprio perchè sai che sta andando tutto per il verso sbagliato, dobbiamo cercare di essere più forti mentalmente in queste circostanze“.