L’Albingaunia crea tanto ma ottiene zero, Poggi: “La vittoria l’avremmo meritata noi, siamo stati sfortunati”

Albenga. Il calcio da e il calcio toglie. Una partita ben amministrata dell’Albingaunia a favore del Ventimiglia ma, il tabellino, premia comunque gli ospiti. La rete di Addiego mantiene i granata alla distanza di quattro punti dalla Virtus Sanremese, nonostante una prova non brillante in fase di costruzione.

I padroni di casa invece rispondono con un’ottima prova corale per tutti e novanta i minuti. Dodaro neutralizza diverse azioni pericolose, di cui una monumentale su Molina, poi le traverse di Cassata e Ciravegna nella stessa azione e quella di Greco a fine primo tempo. Alla fine la squadra bianconera si deve rassegnare e accettare il nefasto verdetto, rimanendo comunque ben saldi al terzo posto.

“Purtroppo sull’unica palla che è arrivata in area subiamo gol – dichiara un Poggi sconsolato -, quando capitano queste giornate bisogna accettare il verdetto del campo. Il Ventimiglia è forte, meritano questa classifica, però non mi nascondo. Se c’era una squadra che doveva vincere oggi, quelli eravamo noi. Abbiamo dimostrato di meritarci il nostro posto in classifica, forse meriteremo qualcosa in più”.

“La qualità di questa squadra è quella di rialzarsi sempre – continua l’allenatore -. Oggi però non siamo caduti, abbiamo avuto sfortuna. Ci siamo sempre ripresi da gruppo, la squadra crede in quello che stanno facendo. Oggi non finisce la nostra stagione, è ancora lunga. Mercoledì avremo un quarto di finale, dove abbiamo meritato di giocarci qua il ritorno, davanti al nostro pubblico. In campionato, cercheremo di raccogliere il massimo fino alla fine. Il nostro obiettivo è chiaro e l’abbiamo qui, non dobbiamo mollare”.

“Nel secondo tempo abbiamo creato meno, ma abbiamo speso parecchie energie nel primo tempo – chiosa Poggi -. Sotto tutti i punti di vista abbiamo messo il massimo, purtroppo quando non sblocchi queste partite, bisogna accettarlo e andare avanti. Sulle prossime partite? Vedo tante partite ostiche, ma non ci sono partite semplici, lo sappiamo dall’inizio. Sappiamo anche che nelle prime sette affrontiamo tutte le squadre più in alto della classifica, ma sarà dura contro tutti”.