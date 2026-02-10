Laigueglia protagonista nel nuovo spot Pirelli

Laigueglia. Le riprese sono state girate alle prime luci dell’alba nelle passate settimane. Il waterfront di Laigueglia, la chiesa con i suoi caratteristici campanili, il molo con la meridiana, ma anche paesaggi collinari e splendide viste sulla Baia del Sole da Capo Mele, dalla Cresta e da Colla Micheri, ma anche nell’entroterra della Val Neva.

È la nuova pubblicità dei pneumatici Pirelli, che l’azienda ha scelto per pubblicizzare i nuovi pneumatici estivi, e lo ha fatto con uno spot spettacolare dove le bellezze paesaggistiche, naturali ed artistiche della nostra costa e di uno dei Borghi più belli d’Italia fanno da scenario.

Così commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza del Comune di Laigueglia: “Non possiamo che essere orgogliosi del fatto che un’azienda leader del settore e dal grande prestigio internazionale abbia scelto la nostra costa e il primo entroterra come ambientazione per promuovere i suoi prodotti di punta. La bellezza del nostro territorio si conferma luogo ideale da utilizzare come scenario per campagne pubblicitarie di beni di lusso e di design, una vocazione da incentivare e promuovere per il futuro”. Lo spot è stato appena pubblicato sulle principali piattaforme social.