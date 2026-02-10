  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Vetrina

Laigueglia protagonista nel nuovo spot Pirelli

Girato all’alba tra waterfront, borgo storico ed entroterra, lo spot valorizza la Baia del Sole e i paesaggi della Val Neva

Generico febbraio 2026
Generico febbraio 2026
Generico febbraio 2026
Generico febbraio 2026 Generico febbraio 2026 Generico febbraio 2026

Laigueglia. Le riprese sono state girate alle prime luci dell’alba nelle passate settimane. Il waterfront di Laigueglia, la chiesa con i suoi caratteristici campanili, il molo con la meridiana, ma anche paesaggi collinari e splendide viste sulla Baia del Sole da Capo Mele, dalla Cresta e da Colla Micheri, ma anche nell’entroterra della Val Neva.

È la nuova pubblicità dei pneumatici Pirelli, che l’azienda ha scelto per pubblicizzare i nuovi pneumatici estivi, e lo ha fatto con uno spot spettacolare dove le bellezze paesaggistiche, naturali ed artistiche della nostra costa e di uno dei Borghi più belli d’Italia fanno da scenario.

Così commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza del Comune di Laigueglia: “Non possiamo che essere orgogliosi del fatto che un’azienda leader del settore e dal grande prestigio internazionale abbia scelto la nostra costa e il primo entroterra come ambientazione per promuovere i suoi prodotti di punta. La bellezza del nostro territorio si conferma luogo ideale da utilizzare come scenario per campagne pubblicitarie di beni di lusso e di design, una vocazione da incentivare e promuovere per il futuro”. Lo spot è stato appena pubblicato sulle principali piattaforme social.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.