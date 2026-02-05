Laigueglia, l’opposizione alza la voce: “Trofeo lontano dalla Baia del Sole e balneari a rischio”

Laigueglia. La gestione dei grandi eventi (in questo caso il Trofeo Laigueglia) e il futuro del litorale accendono il dibattito politico a Laigueglia, dove i consiglieri di opposizione Roberto Sasso del Verme, Massimiliano D’Apolito e Claudia Arduino hanno espresso “forti perplessità sulla linea adottata dall’amministrazione”.

Il primo punto di attrito ha riguardato il Trofeo Laigueglia che, per la prima volta, vedrà la partenza spostata ad Albenga. Pur riconoscendo “la necessità di tutelare l’evento”, la minoranza si è però dichiarata scettica sulla scelta logistica, affermando che “lo riteniamo un tentativo favorevole per salvare la data della corsa che, altrimenti sarebbe andata persa, ma siamo dubbiosi sullo spostamento sul comune di Albenga poiché si trova lontano territorialmente dalla Baia del Sole“.

Oltre alla distanza geografica, i consiglieri di minoranza hanno lamentato soprattutto la “distanza” tra maggioranza e minoranza dal punto di vista decisionale, sottolinenando “lo scarso coinvolgimento nelle decisioni sia del nostro gruppo, ma soprattutto delle varie associazioni operanti sul territorio”.

Altrettanto delicata è la questione relativa alle spiagge (su cui è già intervenuto anche il sindaco Giorgio Manfredi), resa urgente dalla recente sentenza del TAR della Liguria che ha imposto la chiusura delle gare per le concessioni entro maggio-giugno 2026.

E su questo fronte, la minoranza ha ribadito la totale solidarietà alla categoria, dichiarando che “noi siamo e saremo sempre vicini ai nostri balneari che riteniamo un tutt’uno con le attività alberghiere e con i commercianti. Ci siamo sempre schierati dallo loro parte sin dalle ‘prime proroghe’ fino al maxi ripascimento che ancora oggi permette a Laigueglia di offrire a tutti i turisti e non, le spiagge più belle del Ponente ligure, oltre all’ottenimento della bandiera blu”.

“Auspichiamo, – hanno concluso Sasso del Verme, D’Apolito e Arduino, – che si possa traguardare questa stagione balneare e siamo pronti a sostenere ogni lecita iniziativa che possa garantire sempre la qualità del servizio, come è stato fino ad ora, per i nostri turisti e residenti”.