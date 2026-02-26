  • News24
Esibizione

La toiranese Ilaria Ghinka Bonanni sul palco di Sanremo con Laura Pausini e il Coro Anffas

Accompagnati poi anche da Laura Pausini, i ragazzi si sono esibiti in un'intensa interpretazione di "Si può dare di più"

Generico febbraio 2026

Toirano. C’era anche la toiranese Ilaria Ghinka Bonanni tra i ragazzi del coro della delegazione dell’Anffas di La Spezia che ieri sera si è esibito sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2026.

Accompagnati poi anche da Laura Pausini, che li ha raggiunti sul palco e si è unita a loro, i ragazzi si sono esibiti in un’intensa interpretazione di “Si può dare di più”, il brano vincitore del Festival di Sanremo 1987, cantato dal trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi.

“Questa è la dimostrazione che i sogni si possono realizzare”, ha detto Laura Pausini. “Bravi, bravi”, il tributo dell’Ariston al coro, formato da ragazzi con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

E a stretto è arrivato anche il plauso del Comune di Toirano, che in un post Facebook pubblicato ieri sera ha commentato: “Non è stata solo un’esibizione: è stato un messaggio forte, di quelli che arrivano dritti. Un messaggio che parla di inclusione, di dignità, di talento, e di una comunità che cresce quando nessuno resta indietro. A nome dell’amministrazione comunale, congratulazioni alla nostra concittadina e a tutto il coro Anffas: grazie per averci ricordato, con la musica, che si può dare di più”.

Qui il video dell’esibizione.

