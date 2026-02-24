  • News24
Stasera

La sezione AIA di Savona organizza un incontro con Maria Sole Caputi

Questa sera alle 19,30 in darsena a Savona

Una serata interessante quella organizzata dalla sezione savonese dell’Associazione italiana arbitri. Questa sera, 24 febbraio, ci sarà un incontro con Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro di Serie A e Serie B e a livello internazionale.

L’incontro non è rivolto soltanto agli arbitri ma anche a tutti gli addetti ai lavori del calcio e non solo. L’inizio è fissato alle ore 19,30 presso la sala Stella Maris ubicata nella Darsena di Savona.

“”Un serata speciale all’insegna dello sport, della formazione e della convivialità”, scrive l’associazione.

