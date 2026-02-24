La sezione AIA di Savona organizza un incontro con Maria Sole Caputi

Una serata interessante quella organizzata dalla sezione savonese dell’Associazione italiana arbitri. Questa sera, 24 febbraio, ci sarà un incontro con Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro di Serie A e Serie B e a livello internazionale.

L’incontro non è rivolto soltanto agli arbitri ma anche a tutti gli addetti ai lavori del calcio e non solo. L’inizio è fissato alle ore 19,30 presso la sala Stella Maris ubicata nella Darsena di Savona.

“”Un serata speciale all’insegna dello sport, della formazione e della convivialità”, scrive l’associazione.