La Rari Nantes Savona si rituffa in Euro Cup: domani arriva la Steaua Bucarest

Savona. Domani, giovedì 12 febbraio alle ore 19.00, il Banco BPM Rari Nantes Savona affronterà la sua terza partita stagionale in casa in campo europeo, nella piscina “Zanelli” di Savona, contro i romeni della Steaua Bucarest nell’incontro valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo D della seconda fase, denominata Group Stage, dell’Euro Cup 2025/2026.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Jakov Blaskovic (Croazia) e Sinisa Matijasevic (Montenegro). La delegata sarà la signora Ana Arechavaleta (Spagna).

Sono a disposizione i biglietti al costo di 10 euro. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.