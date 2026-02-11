  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Pallanuoto

La Rari Nantes Savona si rituffa in Euro Cup: domani arriva la Steaua Bucarest

BPM Savona Vs VK SABAC ELIXIR

Savona. Domani, giovedì 12 febbraio alle ore 19.00, il Banco BPM Rari Nantes Savona affronterà la sua terza partita stagionale in casa in campo europeo, nella piscina “Zanelli” di Savona, contro i romeni della Steaua Bucarest nell’incontro valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo D della seconda fase, denominata Group Stage, dell’Euro Cup 2025/2026.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Jakov Blaskovic (Croazia) e Sinisa Matijasevic (Montenegro). La delegata sarà la signora Ana Arechavaleta (Spagna).

Sono a disposizione i biglietti al costo di 10 euro. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.