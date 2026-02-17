  • News24
La Protezione civile di Andora festeggia il 50esimo anniversario: presente anche l’assessore regionale Giampedrone

Il presidio, nato nel 1976, è divenuto nel tempo un pilastro fondamentale per la gestione delle emergenze e la salvaguardia del territorio

Andora. La Protezione civile di Andora ha festeggiato il suo 50esimo anniversario. Le celebrazioni sono svolte ieri (16 febbraio), alla presenza dell’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone e del sindaco Mauro Demichelis. 

“Sono qui per esprimere immensa gratitudine e grande orgoglio per il lavoro dei volontari di Protezione civile, impegnati quotidianamente in supporto alla popolazione nelle situazioni di emergenza per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini, in stretto contatto con la sala operativa regionale. Regione Liguria è al vostro fianco e vi supporta, con un sistema che, partendo quasi da zero, ha saputo crescere fino a diventare un modello, un’eccellenza a livello nazionale”, ha affermato nell’occasione Giampedrone.

“Si tratta di un anniversario importante, che ho voluto condividere con i volontari, uomini e donne che costituiscono un supporto prezioso per i cittadini e rappresentano una sorta di ‘esercito di pace’ sempre a disposizione del territorio”, ha concluso l’assessore regionale.

Presente anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che ha dichiarato: “Partecipare a questo evento ha significato onorare un traguardo storico: cinquant’anni di dedizione che testimoniano un servizio ininterrotto a tutela della collettività e che rappresentano, ancora oggi, una risorsa indispensabile per l’intera comunità locale”.

“Un plauso particolare va al Presidente A.I.B. Alberto Petrucco e a tutti i volontari per il costante impegno profuso in questi decenni. Celebrare questa ricorrenza permette di riconoscere il valore di un presidio che da mezzo secolo garantisce sicurezza e prontezza operativa, confermandosi un esempio virtuoso di volontariato al servizio del bene comune”.

