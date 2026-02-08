  • News24
Albenga

La fibra arriva a Lusignano e San Fedele, il consigliere Radiuk: “Passo avanti atteso da anni”

Da alcuni giorni i lavoratori sono impegnati nella realizzazione della nuova infrastruttura di connettività, con la progressiva sostituzione del rame con la fibra

febbraio 2026

Albenga. La fibra ottica è arrivata a Lusignano e San Fedele. Da alcuni giorni i lavoratori sono impegnati nella realizzazione della nuova infrastruttura di connettività, con la progressiva sostituzione del rame con la fibra.

Un risultato concreto e visibile, che porterà un significativo miglioramento nella qualità della connessione a beneficio dei cittadini.

Afferma il consigliere Raiko Radiuk: “I lavori sono ripartiti e non sono ancora conclusi, ma questo rappresenta già un ottimo risultato. Quando si parla di infrastrutture non servono slogan, servono cantieri aperti. E oggi i cantieri ci sono. È un passo avanti concreto per Lusignano e San Fedele, frutto di un lavoro che va seguito giorno per giorno fino al completamento definitivo”.

La fibra non è un lusso: è lavoro, studio, servizi, è un diritto di cittadinanza moderna. Significa consentire a chi vive nelle frazioni di lavorare da casa, far crescere un’attività, garantire ai ragazzi strumenti adeguati per lo studio e alle famiglie servizi più efficienti”.

“Ora l’impegno è andare fino in fondo, vigilare affinché i lavori vengano completati in tempi certi e con standard adeguati, perché ai cittadini non servono annunci, ma risultati reali”.

