Soddisfazione

Kart, sesto Mondiale per Rosanna Marziano: la pilota cerialese qualificata per le Finals SWS 2026 a Le Mans

La driver savonese si è qualificata tra 823 partecipanti. Rappresenterà l’Italia insieme alla 18enne Sara La Fauci

Rosanna Marziano

Ceriale. Ancora una volta Rosanna Marziano porta il nome dell’Italia e del savonese sul palcoscenico mondiale del karting. 

La pilota cerialese si è ufficialmente qualificata per le Sodi W Finals 2026, che si disputeranno a Le Mans, in Francia, nella prestigiosa Sprint Cup Ladies dal 20 al 23 maggio prossimi

Un risultato notevole per la driver ligure: Marziano, infatti, si è qualificata tra 823 pilote partecipanti provenienti da tutto il mondo. Per l’edizione 2026 delle Finals saranno soltanto due le rappresentanti italiane: Rosanna Marziano, 56 anni, e Sara La Fauci, giovane talento messinese di appena 18 anni.

Una qualificazione che assume un valore ancora più importante se si considera il percorso affrontato nel corso dell’anno appena trascorso da Marziano: “Il 2025 è stato un anno molto impegnativo e duro – racconta la pilota savonese ai microfoni di IVG –, durante il quale ho dovuto conciliare il lavoro dal lunedì al sabato, allenandomi solo la domenica e partecipando alle gare esclusivamente nei weekend. Nonostante tutto, grazie all’impegno e alla forza di volontà, sono riuscita a qualificarmi”.

Rosanna Marziano

Non manca, infine, il momento dei ringraziamenti e della dedica più sentita: “Voglio ringraziare la pista PG Corse di Ronco Scrivia e tutto lo staff, il mio team manager Mauro Barbieri. Questo sesto Mondiale voglio dedicarlo al mio meccanico David La Corte, purtroppo scomparso pochi mesi fa a soli 26 anni in un incidente stradale. Anche per lui, in questo Mondiale spero di riuscire a dare il massimo, come ho sempre fatto, sia nel lavoro che nello sport”.

La qualificazione alle Finals di Le Mans rappresenta l’ennesima tappa di una carriera costruita con passione e determinazione, che conferma Rosanna Marziano come punto di riferimento del karting italiano.

