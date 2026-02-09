Karate, ricco bottino di medaglie per la Full Metal al Trofeo Cucciolo di Torino

Albenga. Sabato 7 febbraio a Torino al palazzetto delle Cupole si é svolto il 13° Trofeo Cucciolo della città di Torino.

Gli atleti agonisti della Palestra Full Metal del settore Karate sono saliti ancora una volta sul podio. Seguiti dal maestro Vincenzo Tripodi 7° Dan Docente Nazionale ASI e dal Maestro Giuseppe De Francesco 3° Dan, si sono distinti nel kata (forma) e nel kumite (combattimento).

Nel Kata:

primi posti: Gheno Brandon, Daniel Buccheri

secondi posti: Sirghi Gabriele

terzi posti: De Francesco Virginia Bottigliero Chiara, Sirghi Dennis

quarti posti: Vogliobene Sara, Sasso Vittoria, Giaretto Ludovico

Nel Kumite:

1 posti: De Francesco Antonino juniores -55 kg, De Francesco Virginia under 12 -37 kg

2 posti: Sirghi Dennis juniores -68 kg

3 posti: Gjoka Davis juniores -76 kg, Sirghi Gabriele esordienti-48 kg

Il presidente Andrea Grazia e i maestri “ringraziano gli atleti del risultato ottenuto e non possono dire di non essere orgogliosi della competizione svolta. Un grazie è rivolto ai genitori che hanno collaborato a questo evento”.