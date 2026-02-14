Italia Bike Cup, Celestino: “Importante abbinare le gare dei big a quelle dei più giovani”

Albenga. A Bernareggio, presso la sede di Slopline è stata presentata la collezione di maglie che andranno ai vincitori della nuova edizione dell’Italia Bike Cup e l’occasione è stata utile per presentare la nuova edizione del circuito, alla presenza del cittì della nazionale di MTB Mirko Celestino, della responsabile del settore fuoristrada FCI Barbara Mussa, con il titolare della SLP Gianluigi Piacentini a fare gli onori di casa.

4 le tappe internazionali: il 7-8 marzo ad Albenga (SV), il 13-14 marzo a Verona, il 25-.26 aprile a Caneva (PN) e il 16-17 maggio a Courmayeur (AO). Con queste altre 6 tappe, riservate esclusivamente alle categorie giovanili: 29 marzo a Rivoli Veronese (VR), 31 maggio a La Salle (AO), 14 giugno a Gorizia, 26 luglio a Fumane (VR), 16 agosto a Pergine Valsugana (TN) e 6 settembre a Lugagnano (PC).

Una scelta, quella di investire sui giovani, che Alessandro Saccu, uno dei responsabili organizzativi, ha spiegato riferendosi al passato della challenge: «Una scelta che ci ha premiato, quindi abbiamo voluto allargare il calendario inserendo classiche nazionali del settore. E’ un impegno oneroso che darà ulteriori stimoli ai ragazzi per confrontarsi su circuiti di particolare valenza tecnica».

Un concetto condiviso da Barbara Mussa: «E’ un circuito molto importante perché unisce prove nazionali e internazionali ed è bello che sia dedicato a Nazareno Balani, figura storia per la diffusione del ciclismo in Italia. E’ una challenge che servirà a far evolvere il movimento».

Da parte sua Celestino ha garantito la sua presenza alle varie prove: «Ci sarò sicuramente, è l’inizio della nostra stagione internazionale dopo le prime prove ‘di prologo’ in Spagna. Per noi è importante abbinare le gare dei big a quelle dei più giovani, categorie alle quali dobbiamo guardare con attenzione perché rappresentano il futuro del nostro movimento».

In chiusura il titolare SLP Piacentini ha spiegato l’interesse della sua azienda: «Per noi è sempre importante supportare i grandi eventi rimanendo al fianco dei giovani, sostenendo un evento che come noi vuole aiutare il movimento stando vicino al mondo bike».

L’Italia Bike Cup è quindi pronta ai nastri di partenza, il primo weekend ad Albenga ci saranno già grandi nomi del panorama internazionale delle ruote grasse per un inizio alla grande con il meglio della MTB mondiale.