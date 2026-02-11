Istituto Falcone, a lezione sul mare: gli studenti del Turistico scoprono il “backstage” di MSC Splendida

Liguria. Non capita tutti i giorni di scambiare i banchi di scuola con i ponti di una nave da crociera. È quanto accaduto a 25 studenti delle classi 5ª A e 5ª F dell’indirizzo Turistico, protagonisti di un’esclusiva giornata di orientamento a bordo di MSC Splendida, ormeggiata per l’occasione al Ponte dei Mille presso la Stazione Marittima di Genova.

L’iniziativa, coordinata dai docenti accompagnatori Malvicini, Marisaldi e Sorbera, è stata concepita non come una semplice gita, ma come una vera e propria “full immersion” nel mondo delle professioni marittime. L’obiettivo? Mostrare ai futuri diplomati cosa significa realmente lavorare nel settore del turismo crocieristico, un comparto in continua espansione che richiede competenze sempre più specifiche.

Dal check-in al cuore della nave. L’esperienza è iniziata alle 09:45 sotto la simbolica scultura ad elica del Terminal Crociere. Dopo le procedure di rito per il controllo documenti e il ritiro dei pass di sicurezza – un primo assaggio della rigidità dei protocolli portuali – il gruppo è salito a bordo.

Dalle 10:30 alle 12:30, i ragazzi hanno potuto esplorare la nave con occhi diversi da quelli del semplice turista. La visita si è concentrata sulle operazioni “dietro le quinte”: dalla gestione dell’hotel management alla ristorazione, fino ai complessi meccanismi di sicurezza che regolano la vita di una città galleggiante.

Un incontro d’eccezione. Valore aggiunto della giornata è stata la presenza della Dott.ssa Federica Giammarioli, MSC Consultant – Learning & Development. La referente aziendale ha guidato gli studenti in un percorso formativo, illustrando con grande chiarezza i profili professionali oggi più ricercati: non solo personale di bordo, ma manager, esperti di logistica e addetti all’accoglienza internazionale. A lei va il ringraziamento speciale dell’istituto e dei partecipanti per l’entusiasmo trasmesso nel raccontare il mondo delle navi da crociera. La Dott.ssa Giammarioli ha saputo presentare il lavoro a bordo non solo come un impiego, ma come «una scelta di vita coinvolgente e gratificante», aprendo agli studenti una finestra su concrete opportunità di carriera.

Hospitality in azione. A conclusione della visita tecnica, l’ospitalità di MSC si è concretizzata in un pranzo offerto presso il ristorante di bordo, permettendo ai ragazzi di testare “con mano” il livello di servizio che caratterizza la compagnia. Alle 14:30, al momento dello sbarco, gli studenti hanno riportato a terra non solo gadget e foto ricordo, ma una nuova consapevolezza: il mare può essere molto più di una vacanza; per chi ha la passione e la giusta formazione, può diventare un solido futuro professionale.