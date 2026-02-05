Istituto Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci: dalla scuola alle start-up, quando le idee degli studenti diventano innovazione

Savona. Imparare l’economia non solo dai libri, ma mettendosi in gioco come veri imprenditori: è questo l’obiettivo del progetto promosso da JA Italia, che coinvolge gli studenti dell’IIS Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci nella creazione di soluzioni innovative capaci di rispondere a bisogni reali del mercato.

Ieri, mercoledì 4 febbraio, si è svolto l’incontro di presentazione nella Sala Caduti di Nassiriya: vi hanno partecipato le classi Terze dell’Istituto Tecnico Economico – Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) e Sistemi Informativi Aziendali (SIA) Il percorso accompagnerà gli studenti, seguiti dai loro insegnanti e Tutor dell’Orientamento, nell’ideazione e nello sviluppo di una start-up, sotto forma di prodotto o servizio, partendo dall’analisi delle esigenze dei consumatori fino alla presentazione finale del progetto. Un’esperienza concreta che permette di sviluppare competenze fondamentali come il lavoro di squadra, il problem solving, la creatività e la capacità di comunicare un’idea in modo efficace.

Lo scorso anno il progetto ha registrato numeri significativi su tutto il territorio nazionale: 311 progetti di start-up presentati, con il coinvolgimento di centinaia di studenti, coadiuvati da Dream Coach di JA Italia, provenienti da diversi istituti. Quest’anno è prevista una partecipazione ancora più importante.

Dopo una prima selezione, i team migliori parteciperanno alla fase regionale che si svolgerà a Genova il 18 maggio: in questa sede gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con altri studenti e presentare le proprie idee davanti a una giuria qualificata.

I progetti che si distingueranno per originalità, fattibilità e impatto sociale accederanno alla successiva fase nazionale, un evento della durata di due giorni. In questa occasione, i finalisti si troveranno di fronte ad una giuria di JA Italia composta da esperti di innovazione, imprenditorialità e start-up, vivendo un’esperienza simile a quella di un vero pitch imprenditoriale.

Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per gli studenti: non solo per avvicinarsi al mondo dell’economia e dell’impresa, ma anche per scoprire che le proprie idee possono trasformarsi in soluzioni concrete ed avere un reale valore per la società. Un esempio concreto di come la scuola possa diventare un laboratorio di innovazione e di futuro