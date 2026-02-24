Ispra, Ontm e Confitarma in visita alla Capitaneria di Porto di Savona

Savona. Ieri il dottor Giordano Giorgi, responsabile del Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera, la climatologia marina e l’oceanografia di Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ed il dottor Roberto Minerdo, presidente di ONTM (Osservatorio Nazionale Tutela del Mare), accompagnato dal direttore generale Federico Pescetto e dal consigliere Confitarma Fabrizio Conni, hanno fatto visita alla Capitaneria di Porto di Savona. Ad accoglierli il comandante, Capitano di Vascello Matteo Lo Presti.

L’incontro ha confermato la cooperazione istituzionale nella tutela dell’ambiente marino tra ricerca scientifica ed attività operativa sul territorio garantita da una collaborazione decennale tra le due istituzioni. L’incontro è stato organizzato da ONTM, Ente privato che si pone come scopo quello di valorizzare la risorsa mare quale asset strategico dell’architettura economico sociale del Paese, tendendo alla creazione di un modello virtuoso di rappresentanza dei temi ambientali.

Durante la visita si è avuto modo di parlare anche della prossima esercitazione antinquinamento, organizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che si svolgerà il prossimo giugno nelle acque del compartimento marittimo di Savona, esercitazione inserita nelle celebrazioni del 50° anniversario della Ramoge, accordo intergovernativo di cooperazione, stipulato nel 1976 su iniziativa del Principe Ranieri III, tra gli Stati italiano, francese e monegasco per la conservazione dell’ambiente marino.