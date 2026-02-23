Indoor di Genova, buon avvio di stagione per i canottieri della LNI Savona

Genova. L’attività agonistica per l’anno in corso dei canottieri della Lega Navale di Savona è iniziata domenica 22 febbraio con la partecipazione di quattro atleti alla gara regionale indoor organizzata dalla Società Canottieri Genovesi Elpis, che ha registrato la conquista di un primo e due secondi posti al termine di gare combattute sino all’ultimo metro dello schermo, collegato ai remoergometri, su cui il pubblico ha seguito la gara.

Ottima la prova dell’esordiente Mattia Badano nella categoria Under 17 (15-16 anni) che alla sua prima gara ha vinto con buon distacco sugli altri cinque concorrenti diretti della serie con un tempo che, confrontato con quelli della seconda serie, è risultato il secondo in assoluto. Il successo del quindicenne Mattia è importante perché tra i concorrenti vi erano atleti sia di 15 che di 16 anni e pertanto fa ben sperare per la prossima attività in mare.

Medaglia d’argento conquistata da Paola Maria Carlotta Malinconico dietro alla oramai storica avversaria Elena Cioni della Canottieri Sanremo, con netto distacco sulle altre avversarie di Canottieri Murcarolo, Rowing Club Genovese e Lega Navale di Sestri. Anche per Paola la prima gara della stagione, positiva, fa ben sperare per i prossimi impegni.

La seconda medaglia d’argento è stata conquistata da Giulio Boatini al termine di una gara testa a testa sino all’ultimo metro con l’atleta Lorenzo Dalla Libera della Canottieri Sanremo e precedendo due canottieri del Murcarolo, il compagno di squadra Michelangelo Malinconico, ed altri cinque concorrenti. Giulio ha disputato un’ottima gara dimostrando di essere tra i migliori atleti della sua categoria. Non male anche il quinto posto di Michelangelo che ha fatto registrare il proprio miglior tempo.

Ottima trasferta, quindi, dei giovani canottieri della LNI Savona che fanno ben sperare per un 2026 ricco di soddisfazioni.