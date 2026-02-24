Incontro tra Regione Liguria e Agea, in arrivo 26,6 milioni per le imprese agricole

Liguria. Si è svolta oggi, presso gli uffici di AGEA, una riunione operativa di alto livello alla presenza del direttore Fabio Vitale e dell’assessore all’agricoltura della Regione Liguria, Alessandro Piana.

L’incontro ha avuto un obiettivo chiaro: imprimere un’accelerazione concreta al processo distributivo delle risorse, al fine di finalizzare i pagamenti attesi dalle aziende agricole liguri. A seguito delle istruttorie che saranno realizzate dalla Regione Liguria, è stato definito un cronoprogramma preciso.

Per quanto riguarda le pratiche NO SIGC, 20 milioni di euro, la decretazione di pagamento è prevista entro la settimana in corso. Per le misure a superficie – SIGC – 6 milioni e 600mila euro, invece, una prima tranche pari al 50% sarà distribuita entro un mese. Un segnale importante che punta a garantire liquidità in tempi certi a un comparto strategico per il territorio.

Alla riunione hanno partecipato anche le associazioni dei coltivatori, in un clima di confronto costruttivo e orientato alle soluzioni. L’incontro ha voluto testimoniare la particolare attenzione che la Giunta regionale ligure riserva al mondo agricolo, un’attenzione che si traduce in presenza costante, dialogo diretto e azioni concrete. Al tempo stesso, è emersa la disponibilità fattiva di AGEA nel rafforzare ulteriormente il rapporto istituzionale con la Regione.

Proprio il consolidamento di una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni rappresenta la chiave per superare le criticità burocratiche che negli ultimi anni hanno rallentato il sistema dei pagamenti. Stringere le maglie del coordinamento amministrativo e tecnico significa ridurre i tempi, semplificare le procedure e rispondere con maggiore efficacia ai bisogni delle imprese agricole.

Riunioni di questo livello – politiche e tecniche insieme – dovrebbero diventare prassi consolidata con tutte le Regioni, perché solo attraverso una sensibilità politica capace di interpretare le esigenze del mondo agricolo e una macchina amministrativa coesa è possibile garantire risposte rapide, certe e all’altezza delle sfide del settore.

L’assessore all’agricoltura di Regione Liguria, Alessandro Piana, si è detto molto soddisfatto del risultato raggiunto: “Desidero innanzitutto ringraziare il direttore di AGEA, Fabio Vitale, per la disponibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti della Liguria, così come i tecnici di Regione e tutti i CAA che hanno partecipato all’incontro. È stato un confronto costruttivo e orientato a trovare una soluzione definitiva. Oggi, a Roma, è stato raggiunto un accordo importante che ci consente di esprimere grande soddisfazione. Domani si chiude la procedura degli applicativi e ripartiranno immediatamente i pagamenti sia sulle misure strutturali che su alcune misure a superficie, per un importo complessivo di 26,6 milioni di euro nel prossimo mese di marzo. I pagamenti proseguiranno e si completeranno entro giugno 2026, con un cronoprogramma definito e tempi certi di liquidazione. Si tratta di risorse fondamentali per le nostre imprese agricole ed era importante dare certezze, liquidità e risposte concrete. Come assessore all’Agricoltura continuerò a lavorare con determinazione e responsabilità per tutelare il comparto e garantire che ogni euro arrivi nei tempi stabiliti, sostenendo la competitività e la crescita del sistema produttivo ligure”.

Il direttore di AGEA, Fabio Vitale, ha espresso grande soddisfazione sia per l’incontro sia per gli esiti raggiunti: “La riunione di oggi rappresenta un ulteriore e significativo passo in avanti nel consolidamento di una collaborazione interistituzionale e associativa sempre più solida. Il confronto diretto tra AGEA, la Regione e le rappresentanze del mondo agricolo ci consente di fare sintesi delle rispettive sensibilità e competenze, trasformando le istanze del territorio in soluzioni concrete ed efficaci. Questo metodo di lavoro, fondato sul dialogo costante e sulla responsabilità condivisa, dimostra che è possibile superare le criticità e accelerare i processi decisionali. Se tale modello diventasse prassi consolidata, potrebbe generare un valore aggiunto ancora maggiore per il mondo agricolo, rafforzando la fiducia tra istituzioni e imprese e garantendo risposte sempre più tempestive ed efficienti” ha dichiarato il direttore Vitale.

Coldiretti Liguria: “Dopo la nostra manifestazione di ieri arrivano i primi risultati: ora nessun ulteriore ritardo.”

L’incontro di oggi a Roma fa seguito alla grande mobilitazione di Coldiretti organizzata ieri a Genova, che ha visto centinaia di agricoltori e pescatori scendere in piazza per sollecitare risposte concrete. E un primo commento arriva proprio da Coldiretti Liguria: “Accogliamo positivamente la grande operatività e disponibilità dimostrata da AGEA e il cronoprogramma annunciato – sottolineano Gianluca Boeri, presidente Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale – È un segnale importante che va nella direzione richiesta con forza dalle imprese e ribadita chiaramente durante la grande mobilitazione di Genova di ieri sera. Solo ora, dopo settimane di pressione e una manifestazione che ha portato in piazza centinaia di agricoltori e pescatori, la situazione sta finalmente trovando uno sbocco operativo.”

Coldiretti ribadisce la propria piena disponibilità a collaborare, attraverso la propria struttura territoriale, per supportare ogni passaggio tecnico e amministrativo utile ad accelerare le procedure e prevenire ulteriori rallentamenti: “Le imprese non possono più permettersi attese indefinite – proseguono – Molte hanno già sostenuto investimenti, rispettato graduatorie, superato controlli e assunto impegni economici. Quelle risorse non sono contributi eventuali, ma spettanze maturate. Ora servono tempi certi e il rispetto rigoroso del cronoprogramma annunciato.”

Coldiretti Liguria continuerà a monitorare con attenzione l’andamento delle liquidazioni, verificando che agli impegni assunti seguano atti concreti e che l’intero ammontare delle somme previste venga effettivamente erogato entro le scadenze indicate, compresa la parte restante annunciata entro giugno 2026.

“Oggi registriamo un’apertura importante,” concludono Boeri e Rivarossa. “Il nostro compito, continuerà a essere quello di assicurarci che si trasformi rapidamente in liquidità reale nelle casse delle aziende.”