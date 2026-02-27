Inclusione, la Valbormida fa rete per sostenere DiversamenteVb e l’acquisto di un pulmino attrezzato

Valbormida. I Comuni della Valbormida fanno rete a sostegno dell’Associazione di promozione sociale Diversamentevb che con il progetto “Trasporti sicuri e diversi” si sta attivando per l’acquisto di un pulmino attrezzato.

Il sindaco di Cairo, Paolo Lambertini, in veste di presidente del Distretto socio-sanitario, ha invitato tutti i colleghi a portare un atto di indirizzo in Consiglio comunale affinchè le delibere pubbliche possano essere inserite nella richiesta di fondi da inoltrare alla Fondazione De Mari.

Diversamentevb, realtà attiva sul territorio con iniziative inclusive, attività ricreative e percorsi di partecipazione rivolti a persone con disabilità e, più in generale, a persone che vivono condizioni di fragilità sociali (persone anziane, che per spostarsi usano sedia a rotelle, con autismo, abitanti in strutture) necessita di un mezzo per evitare isolamento e rinuncia ai percorsi relazionali.

Il costo complessivo del progetto è pari a 80.611 euro. Una volta acquisito, il mezzo diventa un investimento duraturo: una risorsa operativa che permette, negli anni, di consolidare iniziative inclusive e ampliare la partecipazione sul territorio. Sono già state attivate iniziative volte a raccogliere fondi ma serve un aiuto più cospicuo, ed ecco che anche i Comuni faranno la loro parte.