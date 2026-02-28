  • News24
Incidenti sul lavoro, Cigliutti (UGL Savona): “Sicurezza deve essere priorità assoluta”

"L'episodio di ieri a Savona è l'ennesimo tassello di un inaccettabile crescendo di gravi infortuni sul lavoro"

Generico febbraio 2026

Savona. “L’episodio di ieri a Savona è l’ennesimo tassello di un inaccettabile crescendo di gravi infortuni sul lavoro”, lo dichiara Dario Cigliutti, segretario Provinciale UGL di Savona.

“Siamo in presenza di un ennesima vicenda inaccettabile alla quale non è possibile restare inermi. A nome della Segreteria Provinciale di Savona esprimo cordoglio ai familiari dell’operaio ed auspico che le Forze dell’Ordine ed i funzionari dell’ispettorato per la sicurezza sui luoghi di lavoro, facciano piena luce sulle cause di tale incidente – spiega -. Questo ennesimo dramma sul lavoro ci ricorda quanto sia importante la prevenzione. Ribadisco, pertanto, l’importanza di puntare sulla diffusione di una cultura della sicurezza sul lavoro. In proposito, credo che iniziare fin dalla scuola un percorso di formazione volto a una maggiore comprensione dei rischi possa salvare molte vite e mitigare i rischi correlati”.

“Per invertire la drammatica tendenza ormai giornaliera, chiedo un ulteriore sforzo alle Istituzioni preposte di continuare ad investire sul sistema dei controlli, implementando l’organico degli enti ispettivi e rafforzando le sanzioni a carico di chi non rispetta le norme di sicurezza”, conclude.

