  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nella notte

Incidente sull’Aurelia a Finale, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail

È successo poco dopo l’una in zona Caprazoppa: sul posto, ambulanza, automedica e carabinieri

Generico febbraio 2026
Generico febbraio 2026
Generico febbraio 2026 Generico febbraio 2026

Finale Ligure. Incidente stradale nella notte appena trascorsa, a cavallo tra sabato e domenica, sulla via Aurelia a Finale, nei pressi della Caprazoppa. 

Stando a quanto riferito, il conducente di un’auto, con a bordo più persone, all’improvviso, e per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo. 

La macchina ha quindi finito la sua corsa impattando violentemente contro il guardrail. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: un’ambulanza della Croce Bianca di Finale e l’automedica del 118.

Per fortuna, nonostante il grande spavento, nessuno degli occupanti è rimasto ferito e non sono stati necessari trasporti in ospedale. 

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri, che hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro. 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.