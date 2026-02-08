Incidente sull’Aurelia a Finale, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail

Finale Ligure. Incidente stradale nella notte appena trascorsa, a cavallo tra sabato e domenica, sulla via Aurelia a Finale, nei pressi della Caprazoppa.

Stando a quanto riferito, il conducente di un’auto, con a bordo più persone, all’improvviso, e per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo.

La macchina ha quindi finito la sua corsa impattando violentemente contro il guardrail. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: un’ambulanza della Croce Bianca di Finale e l’automedica del 118.

Per fortuna, nonostante il grande spavento, nessuno degli occupanti è rimasto ferito e non sono stati necessari trasporti in ospedale.

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri, che hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro.