Incidente sul lavoro, politrauma ma fuori pericolo l’operaio caduto. Russo: “Fatto grave, urgente fare il punto sulla sicurezza”

Savona. Ha riportato un politrauma, ma non è in pericolo di vita l’operaio che questa mattina è caduto da un’altezza di 4 metri nel cantiere del complesso del San Giacomo a Savona. L’uomo, 65 anni, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona. Dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico.

Poco dopo le 9 l’operaio, impegnato nei lavori di riqualificazione dell’edificio, è caduto da una scala mentre stava facendo passare dei cavi da una vetrata.

Queste le parole del sindaco Marco Russo relativamente all’incidente di questa mattina.”Siamo profondamente colpiti. Per noi la sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta ed è quindi grave che sia accaduto un incidente in un nostro cantiere, indipendente dalla dinamica, che è ancora in via di accertamento”.

“Ora la priorità è la salute del lavoratore – prosegue -, al quale esprimiamo tutta la nostra vicinanza. Saranno gli organi competenti ad accertare la dinamica, ma certamente sarà necessario fare immediatamente il punto con il direttore lavori e il responsabile della sicurezza per assicurarci che venga garantito il massimo rigore nello svolgimento dei lavori”.