Albenga. Intorno alle 4.30 di stamattina i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti sulla via Aurelia, nel tratto tra Albenga e Alassio, all’altezza della discoteca Le Vele, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della scena, mentre la Croce Bianca di Albenga e l’automedica del 118 si sono occupati di soccorrere gli occupanti dei due mezzi, che per fortuna non hanno riportato traumi particolarmente significativi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polstrada: il tratto è rimasto chiuso al traffico per alcuni minuti, fino al termine delle operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.