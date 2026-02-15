Incidente in galleria sull’A6, un’auto coinvolta: soccorsi mobilitati

Altare. Incidente sull’autostrada A6 nel primo pomeriggio.
Nel sinistro, avvenuto in una galleria nei pressi di Altare, sarebbe rimasta coinvolta un’auto. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro.
Sul posto stanno intervenendo i soccorritori, i militi della Croce Oro Mare di Savona, e le forze dell’ordine, la Polstrada, per i rilievi del caso. Secondo quanto riferito, non sarebbero presenti persone in pericolo di vita.
Una persona è rimasta ferita, in modo non grave, ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona,.
Più informazioni