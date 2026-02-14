Incidente in A6, ferito un bimbo: code e rallentamenti sulle autostrade liguri

Liguria. Incidente stradale nei pressi del raccordo tra A6 e A10, in direzione Torino. È avvenuto intorno a mezzogiorno, con un ferito (un bambino) e ripercussioni sul traffico.

Stando a quanto riferito, si è trattato di uno scontro tra due auto: per fortuna, nulla di grave, con tutti i coinvolti che hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

L’unico a raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo è stato un bimbo, accompagnato dall’ambulanza della Croce Rossa di Vado, in codice giallo, a scopo precauzionale.

Nel frattempo, oltre a disagi sul tratto interessato dall’incidente, si registrano anche: una coda di 4 km tra Savona e Spotorno, in direzione Francia, causa lavori, ed una coda di 1 km tra Finale Ligure e Pietra Ligure, in direzione Francia, causa lavori.

Pesanti disagi al traffico anche in zona Ventimiglia per un incidente avvenuto tra Barriera Confine di Stato e Confine di Stato, in direzione Francia.

Non mancano poi rallentamenti sparsi, complice il maltempo.