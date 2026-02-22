Incidente in A10 tra Varazze e Celle: quattro feriti e traffico in tilt

Varazze/Celle Ligure. Incidente questa mattina sull’autostrada A10, nel tratto tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Savona.

Secondo quanto appreso, un’auto si sarebbe ribaltata all’interno di una galleria, ma la dinamica e le cause del sinistro, avvenuto intorno alle 11 e 30, sono ancora in fase di accertamento.

In tutto sono quattro le persone a bordo del veicolo rimaste ferite: sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rosa di Celle Ligure e della Croce Rossa di Varazze, oltre al 118 e al personale dei vigili del fuoco impegnato ad estrarre dalla vettura gli occupanti rimasti incastrati.

Tre dei feriti, dopo le prime cure da parte dei sanitari, sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona: le loro condizioni non sarebbe comunque giudicate gravi. Un quarto ferito, invece, è stato medicato sul posto.

La Polstrada sta svolgendo i rilievi e gli accertamenti del caso.

Inevitabili le ripercussioni al traffico, anche per consentire l’azione dei soccorritori e il ripristino delle condizioni di sicurezza viaria: coda di 3 km tra Arenzano e Celle Ligure.

Al momento: entrata consigliata verso Ventimiglia è Celle Ligure, mentre l’uscita consigliata provenendo da Genova è il casello di Varazze.