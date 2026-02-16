  • News24
Nella notte

Incidente a Villanova: perde il controllo dell’auto e va a sbattere, un ferito

È successo intorno a mezzanotte: sul posto, la Croce Bianca di Albenga e i vigili del fuoco

Villanova d’Albenga. I vigili del fuoco, militi e personale medico sono intervenuti nella notte, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un solo mezzo.

È successo intorno a mezzanotte, a Villanova. Sul posto è prontamente intervenuta la squadra del distaccamento di Albenga, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dal sinistro.

Una solo persona è rimasta ferita, per fortuna in modo lieve ed è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e dei volontari della Croce Bianca di Albenga. 

