Incidente a Villanova: perde il controllo dell’auto e va a sbattere, un ferito

Villanova d’Albenga. I vigili del fuoco, militi e personale medico sono intervenuti nella notte, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un solo mezzo.

È successo intorno a mezzanotte, a Villanova. Sul posto è prontamente intervenuta la squadra del distaccamento di Albenga, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dal sinistro.

Una solo persona è rimasta ferita, per fortuna in modo lieve ed è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e dei volontari della Croce Bianca di Albenga.