Incidente a Vado, scontro tra due auto: un ferito e soccorsi mobilitati

Vado Ligure. Nella mattinata odierna (2 febbraio) la squadra dei vigili del fuoco di Savona è intervenuta per un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Aurelia, all’interno della galleria di Porto Vado, che ha coinvolto due auto.

All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata, operando in coordinamento con i carabinieri, presenti per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.

L’assistenza sanitaria è stata garantita dal personale della Croce Bianca Spotorno. Nel sinistro si registra una sola persona ferita, in modo lieve.

Per consentire le operazioni di soccorso e le attività di messa in sicurezza, la circolazione sulla statale Aurelia è stata temporaneamente interrotta al traffico, con conseguenti rallentamenti alla viabilità della zona.