In Regione la presentazione del Trofeo Laigueglia, il sindaco Manfredi: “Sinergia e tante novità, evento che dà lustro al territorio”

Laigueglia/Albenga. Per la prima volta nella sua storia il Trofeo Laigueglia partirà da Albenga. Una novità di grande rilievo che nasce dalla collaborazione tra le amministrazioni comunali di Laigueglia e Albenga con l’obiettivo di condividere e valorizzare uno degli eventi sportivi più importanti del panorama ciclistico nazionale e internazionale. Questa mattina in Regione la presentazione dell’evento sportivo alla presenza dei due sindaci Giorgio Manfredi (Laigueglia) e Riccardo Tomatis (Albenga), con la vice presidente e assessore allo sport di Regione Liguria Simona Ferro, il direttore di ExtraGiro Race Marco Selleri e, in collegamento, il presidente della Lega Ciclismo Professionistico onorevole Roberto Pella. Presenti anche il Responsabile Soci e Consumatori Coop Liguria Andrea Mantero, il presidente ACSI Ciclismo Nazionale Emiliano Borgna, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Savona Commissario Pino Fusco, il consigliere nazionale dell’associazione I Borghi più belli d’Italia Sergio Zampieri, il Presidente FCI Genova Renato Agostino Callà e gli organizzatori del Giro dell’Appennino.

Il 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria rappresenta, e lo fa da decenni, un punto di riferimento nel panorama del ciclismo professionistico italiano e internazionale. Anche per il 2026 la classica ligure si conferma tra i primi grandi momenti di confronto della stagione in Italia, richiamando al via alcune delle squadre più competitive del circuito mondiale. Sono passati più di sessant’anni da quando il Trofeo Laigueglia è nato, nel 1964, ma rappresenta ancora un evento sportivo di livello internazionale, molto partecipato e atteso dal pubblico ligure e fiore all’occhiello di un territorio che ha sempre vissuto con entusiasmo il proprio amore per il ciclismo. Mercoledì 4 marzo le strade del borgo di Laigueglia e di Albenga torneranno a essere animate da appassionati, addetti ai lavori e operatori del settore, confermando il ruolo centrale della manifestazione nel calendario ciclistico di inizio stagione. Una competizione che non è soltanto evento sportivo, ma leva concreta per attivare economia, promozione territoriale e sensibilizzazione verso stile di vita attivo e mobilità quotidiana sostenibile.

“Abbiamo ripreso quello che un gruppo storico e visionario aveva immaginato nel 1964 – spiega Manfredi – e grazie alla collaborazione con il Comune di Albenga, e la sinergia con Extragiro, siamo riusciti ad apportare novità importanti. Per la prima volta si farà la salita della Cipressa, che è ripresa dalla parte finale della Milano-Sanremo, poi il ritorno, verso Imperia, da Santo Stefano, sarà fatto sulla ciclovia-tirrenica, quindi diamo lustro anche al territorio, e manteniamo il circuito finale, con 3 ascese e si tornerà all’arrivo sul lungomare, un ritorno al passato che ha avuto successo”.

Spiega, invece, il sindaco di Albenga: “Già dal manifesto si vede la novità del trofeo 2026, perché vicino alla cattedrale di Laigueglia ci sono le Torri, che caratterizzano il centro storico di Albenga, uno dei più belli della Liguria. La partenza da Albenga sarà in piazza San Michele, d fronte alla Cattedrale, una novità positiva, come la collaborazione tra comuni. E quando gli eventi sono grandi, come il Trofeo Laigueglia, che è la storia del ciclismo professionistico italiano, collaborare tra comuni è il modo per cercare di mantenere vivi questi eventi e farli crescere ancora di più. Nessuno ruba nulla a nessuno, ma è una forma di sinergia auspicabile anche per tutte le forme di eventi turistici e culturali. Speriamo che sia una collaboratozione duratura“.

“Una edizione storica, è stato fatto un pezzo di storia del ciclismo italiano – ha detto l’assessore Ferro -. Si partirà da Albenga e si percorrevano i luoghi conosciuti di questa competizione. Ci sono 150 partecipanti provenienti da 13 Paesi diversi, questo ha una valenza sportiva, perché è il grande sport che ci fa conoscere in tutto il mondo attraverso le immagini e i grandi appassionati, ma anche ai campioni. È promozione del territorio, un modo per far conoscere la Liguria anche attraverso lo sport. Un grande ringraziamento va alle due amministrazioni e agli organizzatori dell’evento e poi alla collaborazione della Federazione Ciclistica Italiana. Il Trofeo Laigueglia quest’anno fa parte della Coppa Italia delle Regioni, il torneo organizzato dalla Lega Ciclismo Professionistico”.

“Il Trofeo Laigueglia è tra le corse più antiche e impegnative di inizio stagione – ha detto il presidente della Lega Ciclismo Professionistico, onorevole Roberto Pella -. Il ciclismo rappresenta un importante volano per far conoscere le nostre bellezze storiche e paesaggistiche, dal mare alle montagne, valorizzando al tempo stesso momenti di comunità e di ‘polis’ che caratterizzano eventi di questa portata. La gara è inserita nella Coppa Italia delle Regioni, attraverso cui si confrontano i migliori corridori e si valorizza il talento italiano in un contesto internazionale. Come LCP sosteniamo il progetto anche sul piano della produzione televisiva e dell’hospitality, con standard organizzativi sempre più elevati e un ciclismo vicino ai cittadini. Ringrazio i sei Ministeri che accompagnano la Coppa Italia delle Regioni, insieme alla Conferenza delle Regioni e a Unioncamere, in una sinergia che coinvolge istituzioni, imprese, organizzatori e società sportive. La Liguria si conferma terra di sport e di ciclismo: ci vediamo a Laigueglia e Albenga per una giornata di grande sport e partecipazione”.

“Il percorso 2026 presenta novità tecniche significative – spiega il presidente di ExtraGiro Race, Marco Selleri -, pensate per rendere la gara ancora più attrattiva sotto il profilo sportivo e spettacolare. Organizzare eventi di questo livello è sempre più complesso: per questo diventano fondamentali le sinergie tra istituzioni e organizzatori, così da garantire continuità a una tradizione che rappresenta un patrimonio per il ciclismo italiano. Anche quest’anno al via ci saranno squadre di primissimo piano e un mix di corridori affermati e giovani di grande prospettiva”.