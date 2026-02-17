  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Novità

In Regione la presentazione del Trofeo Laigueglia, il sindaco Manfredi: “Sinergia e tante novità, evento che dà lustro al territorio”

Soddisfatto anche il sindaco di Albenga, città dalla quale, per la prima volta, partirà la corsa: "Nessuno ruba nulla a nessuno, è una forma di sinergia molto positiva tra comuni, auspicabile anche per altri eventi"

Laigueglia/Albenga. Per la prima volta nella sua storia il Trofeo Laigueglia partirà da Albenga. Una novità di grande rilievo che nasce dalla collaborazione tra le amministrazioni comunali di Laigueglia e Albenga con l’obiettivo di condividere e valorizzare uno degli eventi sportivi più importanti del panorama ciclistico nazionale e internazionale. Questa mattina in Regione la presentazione dell’evento sportivo alla presenza dei due sindaci Giorgio Manfredi (Laigueglia) e Riccardo Tomatis (Albenga), con la vice presidente e assessore allo sport di Regione Liguria Simona Ferro, il direttore di ExtraGiro Race Marco Selleri e, in collegamento, il presidente della Lega Ciclismo Professionistico onorevole Roberto Pella. Presenti anche il Responsabile Soci e Consumatori Coop Liguria Andrea Mantero, il presidente ACSI Ciclismo Nazionale Emiliano Borgna, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Savona Commissario Pino Fusco, il consigliere nazionale dell’associazione I Borghi più belli d’Italia Sergio Zampieri, il Presidente FCI Genova Renato Agostino Callà e gli organizzatori del Giro dell’Appennino.

Il 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria rappresenta, e lo fa da decenni, un punto di riferimento nel panorama del ciclismo professionistico italiano e internazionale. Anche per il 2026 la classica ligure si conferma tra i primi grandi momenti di confronto della stagione in Italia, richiamando al via alcune delle squadre più competitive del circuito mondiale. Sono passati più di sessant’anni da quando il Trofeo Laigueglia è nato, nel 1964, ma rappresenta ancora un evento sportivo di livello internazionale, molto partecipato e atteso dal pubblico ligure e fiore all’occhiello di un territorio che ha sempre vissuto con entusiasmo il proprio amore per il ciclismo. Mercoledì 4 marzo le strade del borgo di Laigueglia e di Albenga torneranno a essere animate da appassionati, addetti ai lavori e operatori del settore, confermando il ruolo centrale della manifestazione nel calendario ciclistico di inizio stagione. Una competizione che non è soltanto evento sportivo, ma leva concreta per attivare economia, promozione territoriale e sensibilizzazione verso stile di vita attivo e mobilità quotidiana sostenibile.

Abbiamo ripreso quello che un gruppo storico e visionario aveva immaginato nel 1964 – spiega Manfredi – e grazie alla collaborazione con il Comune di Albenga, e la sinergia con Extragiro, siamo riusciti ad apportare novità importanti. Per la prima volta si farà la salita della Cipressa, che è ripresa dalla parte finale della Milano-Sanremo, poi il ritorno, verso Imperia, da Santo Stefano, sarà fatto sulla ciclovia-tirrenica, quindi diamo lustro anche al territorio, e manteniamo il circuito finale, con 3 ascese e si tornerà all’arrivo sul lungomare, un ritorno al passato che ha avuto successo”.

Spiega, invece, il sindaco di Albenga: “Già dal manifesto si vede la novità del trofeo 2026, perché vicino alla cattedrale di Laigueglia ci sono le Torri, che caratterizzano il centro storico di Albenga, uno dei più belli della Liguria. La partenza da Albenga sarà in piazza San Michele, d fronte alla Cattedrale, una novità positiva, come la collaborazione tra comuni. E quando gli eventi sono grandi, come il Trofeo Laigueglia, che è la storia del ciclismo professionistico italiano, collaborare tra comuni è il modo per cercare di mantenere vivi questi eventi e farli crescere ancora di più. Nessuno ruba nulla a nessuno, ma è una forma di sinergia auspicabile anche per tutte le forme di eventi turistici e culturali. Speriamo che sia una collaboratozione duratura“.

Trofeo Laigueglia Ciclismo

“Una edizione storica, è stato fatto un pezzo di storia del ciclismo italiano – ha detto l’assessore Ferro -. Si partirà da Albenga e si percorrevano i luoghi conosciuti di questa competizione. Ci sono 150 partecipanti provenienti da 13 Paesi diversi, questo ha una valenza sportiva, perché è il grande sport che ci fa conoscere in tutto il mondo attraverso le immagini e i grandi appassionati, ma anche ai campioni. È promozione del territorio, un modo per far conoscere la Liguria anche attraverso lo sport. Un grande ringraziamento va alle due amministrazioni e agli organizzatori dell’evento e poi alla collaborazione della Federazione Ciclistica Italiana. Il Trofeo Laigueglia quest’anno fa parte della Coppa Italia delle Regioni, il torneo organizzato dalla Lega Ciclismo Professionistico”.

“Il Trofeo Laigueglia è tra le corse più antiche e impegnative di inizio stagione – ha detto il presidente della Lega Ciclismo Professionistico, onorevole Roberto Pella -. Il ciclismo rappresenta un importante volano per far conoscere le nostre bellezze storiche e paesaggistiche, dal mare alle montagne, valorizzando al tempo stesso momenti di comunità e di ‘polis’ che caratterizzano eventi di questa portata. La gara è inserita nella Coppa Italia delle Regioni, attraverso cui si confrontano i migliori corridori e si valorizza il talento italiano in un contesto internazionale. Come LCP sosteniamo il progetto anche sul piano della produzione televisiva e dell’hospitality, con standard organizzativi sempre più elevati e un ciclismo vicino ai cittadini. Ringrazio i sei Ministeri che accompagnano la Coppa Italia delle Regioni, insieme alla Conferenza delle Regioni e a Unioncamere, in una sinergia che coinvolge istituzioni, imprese, organizzatori e società sportive. La Liguria si conferma terra di sport e di ciclismo: ci vediamo a Laigueglia e Albenga per una giornata di grande sport e partecipazione”.

Trofeo Laigueglia Ciclismo

“Il percorso 2026 presenta novità tecniche significative – spiega il presidente di ExtraGiro Race, Marco Selleri -, pensate per rendere la gara ancora più attrattiva sotto il profilo sportivo e spettacolare. Organizzare eventi di questo livello è sempre più complesso: per questo diventano fondamentali le sinergie tra istituzioni e organizzatori, così da garantire continuità a una tradizione che rappresenta un patrimonio per il ciclismo italiano. Anche quest’anno al via ci saranno squadre di primissimo piano e un mix di corridori affermati e giovani di grande prospettiva”.

Il Trofeo Laigueglia è una delle grandi classiche del ciclismo professionistico italiano che, dagli anni Sessanta, porta in Liguria alcuni tra i migliori interpreti delle due ruote a livello mondiale. La 63ª edizione, in programma mercoledì 4 marzo 2026, si preannuncia di altissimo livello con le conferme di partecipazione dei principali team World Tour e Professional. La presenza delle migliori squadre professionistiche e le immagini televisive su Rai Sport e Eurosport rappresentano una vetrina irrinunciabile per l’immagine e la valorizzazione del territorio ligure in Italia e nel mondo.

Trofeo Laigueglia Ciclismo

La partnership tra i due Comuni risponde all’esigenza di sostenere manifestazioni di questa portata attraverso una strategia di collaborazione tra enti pubblici, come avviene ormai nelle grandi manifestazioni sportive internazionali. I costi crescenti per organizzare eventi di alto livello rendono infatti sempre più necessario fare sistema, condividendo risorse e opportunità per garantire la continuità di appuntamenti prestigiosi come il Trofeo Laigueglia.

La partecipazione al 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria sarà di grande spessore: sono attese al via 24 squadre, tra cui ben 9 formazioni World Tour, la «serie A» del ciclismo internazionale, oltre a ben 10 team Professional e 5 Continental, provenienti da 13 Paesi. Il 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria fa parte della Coppa Italia delle Regioni 2026, terza edizione della sfida, coordinata dalla Lega del Ciclismo Professionistico, tra i migliori team ciclistici italiani e internazionali, inserita nel circuito ProSeries e nel calendario UCI Europe Tour, che riguarda 35 gare, 23 maschili e 12 femminili, in 17 Regioni italiane.

Tra i partner che sostengono la gara, oltre al title sponsor Coop Liguria, impresa distributiva presente in Liguria e in Basso Piemonte con oltre 50 punti vendita, 2.700 occupati e quasi 400 mila Soci, spiccano Suzuki, Massigen, Acqua Eva, Caffè Borbone, Icose Spa, Ditta F.lli Garofalo e Diamant DMT.

Trofeo Laigueglia Ciclismo

Il percorso di 192 km con 2900 metri di dislivello unirà alcuni aspetti della tradizione a significative novità che rappresentano delle «chicche» sia dal punto di vista sportivo che per la promozione delle opportunità offerte dal territorio per il cicloturismo e la mobilità quotidiana.

Per la prima volta si prende il via da Albenga, con partenza ufficiale in via Enrico d’Aste, adiacente a Piazza San Michele, e villaggio di partenza in Piazza del Popolo, nell’ottica di una sinergia che, come avviene nelle grandi manifestazioni sportive internazionali, consente alle amministrazioni locali di fare sistema e condividere risorse e opportunità per garantire la continuità dei grandi appuntamenti come il Trofeo Laigueglia. Dopo un primo passaggio a Laigueglia, la corsa affronta in sequenza Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, per poi attraversare Imperia e affrontare – novità – la Cipressa, iconica salita della Milano-Sanremo (5,6 km con pendenza media del 4% e picchi oltre il 7%). Un’altra novità è rappresentata dall’ingresso del gruppo per 12,6 km sulla Ciclovia Riviera dei Fiori, premiata con il Green Road Award 2025 e realizzata sull’ex tracciato ferroviario costiero. Un’infrastruttura simbolo della mobilità sostenibile ligure, oggi riferimento per il cicloturismo e per gli spostamenti quotidiani a basso impatto. La sua presenza nel tracciato rafforza il legame tra grande ciclismo, promozione del territorio e valorizzazione delle reti ciclabili. Si affrontano poi Capo Berta, Capo Cervo e Capo Mele a ritroso, fino a raggiungere Laigueglia per una prima scalata di Colla Micheri (2 km, pendenza media 8%). Dopo la discesa si affrontano Testico (7 km, pendenza 4,6%) e Cima Paravenna (7,3 km, pendenza 5,2%) prima di scendere a Villanova d’Albenga e tornare a Laigueglia, imboccando in via Monaco il circuito di Colla Micheri, la salita decisiva, che si ripete nel finale per tre volte. Il traguardo a Laigueglia è in Corso Badarò, un ritorno alla tradizione in riva al mare del bel borgo ligure.

Trofeo Laigueglia Ciclismo

Nel 2025 a vincere a Laigueglia è stato il talento spagnolo Juan Ayuso, ottimo atleta che ha scritto il proprio nome in un albo d’oro di prestigio che vede anche i nomi di Merckx, Dancelli, Bitossi, Baronchelli, Maertens, De Vlaeminck, Saronni, Armstrong, Bartoli, Ballan e Pozzato, l’unico a vincerla tre volte. Tra i corridori inseriti nell’elenco iscritti 2026 figurano Scaroni, Velasco, Tiberi, Rota, Morgado, Hirschi, Storer, Gregoire, Powless, Poels, Cosnefroy, Covi, Gaudu, Finn, Torres, Omrzel e Widar.

La macchina organizzativa del Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria, per il quale il Comune di Laigueglia è detentore del marchio registrato, è affidata a ExtraGiro Race, gruppo sportivo presieduto da Marco Selleri e già incaricato dell’organizzazione tecnica della manifestazione nel 2023 e nel 2024. Tra le gare realizzate negli ultimi anni dal gruppo, anche l’organizzazione dei Campionati del Mondo di ciclismo 2020 in Emilia-Romagna e l’assegnazione di nove titoli italiani in diverse discipline.

Più informazioni
leggi anche
riccardo tomatis bruno zanoni
Speciale
Trofeo Laigueglia in partenza da Albenga, il sindaco Tomatis: “Per eventi di questa portata serve una visione di comprensorio”
Generico gennaio 2026
Manifestazione
Trofeo Laigueglia 2026: per la prima volta nella storia  la partenza da Albenga e l’arrivo a Laigueglia
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.