“In Equilibrio – Find Your Balance”: grande partecipazione a Villa Cambiaso e interesse per i temi del benessere psicofisico

Savona. Si è svolto nella cornice di Villa Cambiaso l’evento di presentazione “In Equilibrio – Find Your Balance”, registrando una partecipazione numerosa e un’attenzione costante da parte del pubblico, che ha seguito con coinvolgimento gli interventi e animato il confronto con domande e riflessioni.

L’iniziativa è stata promossa da U.N.M.S. – Sezione Provinciale di Savona, nelle vesti del presidente Teresita Saettone, del vicepresidente Daniele Casagrande e del Segretario Alessandro Borioli Gilardi, a conferma dell’impegno dell’associazione nel favorire occasioni di informazione, prevenzione e crescita personale rivolte alla cittadinanza.

A dare ulteriore valore alla serata, la partecipazione straordinaria del Presidente Regionale U.N.M.S. Marina Arvigo e del Presidente U.N.M.S. di Imperia Francesco Del Franco, presenza che ha sottolineato la rilevanza del progetto e la necessità di una rete territoriale attenta ai bisogni delle persone.

Conduttrice dell’evento è stata Maria Chiara Colli – Psicologa e Psicoterapeuta, che ha guidato la serata approfondendo, con taglio divulgativo e operativo, temi di grande attualità: benessere psicofisico, gestione dello stress, ansia e paure, consapevolezza emotiva.

“L’interesse manifestato dai partecipanti — per attenzione, interventi e richieste di approfondimento — ha sottolineato un bisogno concreto di spazi strutturati in cui acquisire competenze e strategie accessibili e spendibili nella vita di tutti i giorni”.

Il progetto “In Equilibrio – Find Your Balance” proseguirà con un ciclo formativo di 4 incontri in orario pomeridiano, aperto ai maggiorenni, che si svolgerà presso la Casa del Volontariato (Via San Lorenzo 6, Savona) nelle seguenti date 15,30–19: 1 marzo, 22 marzo, 12 aprile, 19 aprile.

Il ciclo sarà condotto dalla Dott.ssa Colli, che darà continuità e forma al percorso, accompagnando i partecipanti nell’acquisizione di strumenti pratici per la gestione emotiva e la ricerca di un maggiore equilibrio personale. È possibile aderire all’intero percorso oppure a singole giornate, fino a esaurimento posti.

Per ricevere la brochure completa, conoscere modalità di partecipazione/iscrizione e disponibilità posti, è possibile contattare la U.N.M.S. – Sezione Provinciale di Savona: Tel.: 019 2052607 oppure E-mail: savona@unms.it.