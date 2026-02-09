Imprese e transizione energetica: il 12 febbraio l’incontro “InsiemEnergia” dedicato a incentivi, opportunità e CER

Savona. Incentivi e misure attualmente disponibili per la transizione energetica delle imprese, normative di riferimento, presentazione della rete territoriale a supporto delle imprese e delle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili): sono i temi che verranno approfonditi durante l’incontro “InsiemEnergia” in programma in presenza giovedì 12 febbraio alle ore 15 nella sede della Spezia della Camera di Commercio Riviere di Liguria (Sala Marmori, piazza Europa 16) e fruibile anche da remoto.

L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, rientra nella Roadmap per imprese, amministrazioni e territori promossa da Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, GSE (Gestore Servizi Energetici) e Unioncamere.

Il programma prevede gli interventi di: Davide Mazzola, vicepresidente vicario della Camera di Commercio Riviere di Liguria e Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria; Stefania Crotta, direttore generale Programmi e incentivi finanziari del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Annamaria Marconi, Dintec – Unioncamere; un esperto di IRE Liguria; Michele Macrì, responsabile Affari Regolatori GSE. Per quanto riguarda le testimonianze sul territorio, intervengono Daniela Patrucco, manager di Sinloc Moving Energy partner di CERS – Eliodora e Enrico Isnardi, coordinatore CER Ponente Ligure.

L’incontro, gratuito, si rivolge alle imprese, agli enti locali, alle associazioni di categoria e a tutte le realtà territoriali interessate e potenzialmente coinvolte nei processi di transizione energetica e sostenibilità.

Per partecipare, in presenza o da remoto, occorre iscriversi compilando il form.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria ricorda infine che nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona sono da tempo operativi gli Sportelli Green che supportano imprese, enti locali e cittadini affiancandoli e orientandoli nella transizione energetica.

Per informazioni, Ufficio “Digitalizzazione e Sostenibilità ambientale”: pid@rivlig.camcom.it. Qui il programma.