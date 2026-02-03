Il whisky di Sassello “Il signor Camillo” trionfa ai World Whiskies Awards di Londra

Sassello. Da Sassello a Londra in un sorso. Riconoscimenti internazionali per “Il Signor Camillo” ai World Whiskies Awards di Londra. La distilleria di Sassello conquista due Medaglie d’Oro e due Category Winner, imponendosi ancora una volta tra le eccellenze mondiali del settore.

Al suo debutto assoluto in concorso e prima ancora del suo lancio ufficiale sul mercato, il whisky da cereale antico italiano 100% farro ottiene la Medaglia d’Oro e il titolo di Category Winner. Un risultato significativo, considerando che si tratta del primo anno di presentazione di questo distillato agli Awards.

Accanto a questo esordio da record, arriva la conferma di un percorso ormai consolidato nel panorama italiano: il Moonshine “Il Signor Camillo” Classico conquista infatti, per il quarto anno consecutivo, la Medaglia d’Oro e il Category Winner.

Dopo tre edizioni premiate con l’oro e il primo posto di categoria per i Moonshine, il 2026 segna dunque una svolta ulteriore: non solo la continuità di risultati eccezionali, ma anche la consacrazione del primo whisky firmato “Il Signor Camillo”.

A ritirare i premi, Diego Assandri, patron e fondatore della distilleria Il Signor Camillo, nata nel 2022, come evoluzione dell’attività secolare di molitura e agricoltura di famiglia: “Quattro anni fa ho deciso di fare whisky con i cereali antichi italiani che coltiviamo. – spiega – Non c’erano ricette, ispirazioni o riferimenti a cui guardare. Oggi posso dire che è andata bene. Siamo cresciuti passo dopo passo. Il fatto che il Moonshine Classico continui a essere premiato con regolarità e che il whisky, non ancora sul mercato, abbia ottenuto subito questo riconoscimento ci dice che siamo sulla strada giusta: lavorare bene sulle materie prime e lasciare che siano i prodotti a parlare”. Con questi nuovi riconoscimenti, “Il Signor Camillo” si conferma la distilleria italiana più premiata all’interno dei World Whiskies Awards di Londra.

Un successo importante anche per 1492 Coloniale Group, distributore esclusivo di questo prodotto.