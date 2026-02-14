Il weekend della Ronde Val Merula entra nel vivo: 112 concorrenti pronti a partire

Andora. È entrato nel vivo il weekend della Ronde Val Merula, giunta alla 12° edizione e pronta ad animare il territorio di Andora dalla costa all’entroterra. La prima giornata di questo intenso fine settimana di motori si è aperta con le verifiche sportive a Palazzo Tagliaferro e le tecniche in Via dei Mille, al termine delle quali tutti i 112 concorrenti iscritti sono stati regolarmente inseriti nell’ordine di partenza. Record confermato dunque per questa classica del rallysmo italiano, divenuta ormai un appuntamento fisso per gli equipaggi provenienti da tutta Italia, che si danno appuntamento sulla riviera savonese per riprendere confidenza con il ritmo gara in vista dei futuri impegni stagionali.

Le auto hanno iniziato a far sentire la loro voce sulle strade della Val Merula in occasione dello Shakedown, il test libero in vista della competizione di domani; i piloti hanno potuto prendere confidenza con l’asfalto locale, asciugatosi in fretta dopo le precipitazioni notturne; il meteo fa ben sperare per la giornata di domani, che sarà caratterizzata dal sole e da temperature miti, che andranno a creare condizioni ottimali sulla prova speciale “San Damiano”.

Il primo passaggio cronometrato è previsto per le ore 7:41, con i successivi alle 10:12, 12:33 e 14:54.

La sfida sportiva – La sfida sportiva è pronta ad accendersi lungo gli 11,5 chilometri della prova scelta ed allestita dagli organizzatori della Sport Infinity e sono molti i nomi dei protagonisti che lotteranno nelle zone alte della classifica; Da Simone Miele a Luca Pedersoli, con Ivan Ferrarotti, Loris Ghelfi, “Linos”, Gerini, Guastavino e tanti altri pronti a buttarsi nella mischia. C’è molta attesa per la prestazione del giovane finlandese Benjamin Korhola, specialista dello sterrato ed arrivato in Liguria per migliorare la sua esperienza sul fondo asfaltato in vista di un programma nel Campionato Italiano Assoluto Rally; lo scandinavo, insieme ai francesi Damien ed Alexandre Latella dà un tocco di internazionalità che eleva ulteriormente la qualità di un elenco iscritti ricchissimo.

I trofei – attenzione particolare per i quattro trofei che andranno ad assegnare i loro premi al termine della Ronde Val Merula, che sarà la prova di apertura del nuovo Trofeo Seicento 2 Regioni, riservato alle piccole vetture di casa Fiat e che conta ben undici iscritti. Altri premi speciali saranno assegnati all’interno del Trofeo Women Racing Cars, dedicato alle donne in gara e che prevede premi speciali per diverse categorie: dalla più giovane (pilota o navigatrice) alla più esperta, ma sono previsti anche riconoscimenti per la migliore classificata nel gruppo RC6N ed un omaggio per tutte le donne in gara. Due invece i memorial per ricordare due grandi amici del rallysmo locale: il Memorial Davide Elena sarà assegnato al più giovane pilota classificato, mentre il Trofeo Bruno Banaudi andrà al più “esperto” navigatore all’arrivo.

Altri premi speciali saranno assegnati dall’organizzazione: all’equipaggio che realizzerà staccata più spettacolare al bivio della Crocetta di Alassio, quasi al termine della prova, andrà un cesto di prodotti locali messo a disposizione dall’Azienda Elena Luigi, mentre per l’equipaggio proveniente da più lontano è in palio un altro cesto preparato dal Vivaio Rocchetti.

Alle 18:30 di oggi la Ronde della Val Merula presenterà tutti gli equipaggi, che sfileranno sul palco di Via dei Mille per la cerimonia di partenza, salutati dal Sindaco Mauro Demichelis.