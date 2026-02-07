Il vescovo di Savona: “Come Davide nella Bibbia, anche noi viviamo vicende di potere e guerre”

Savona. Sul canale YouTube della Diocesi di Savona-Noli (youtube.com/@chiesasavona) è online la registrazione del quarto incontro dell’anno pastorale 2025-2026 della “Scuola della Parola”, il cammino di preghiera e formazione spirituale guidato dal vescovo Calogero Marino sul tema “Come agnelli…”, tenutosi ieri sera nella Chiesa San Giuseppe, in piazza Martiri della Libertà.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 6 marzo alle ore 21 sempre nella parrocchiale del quartiere Oltreletimbro.

“La vicenda di Davide è interessante – ha detto monsignor Marino commentando il Primo Libro di Samuele 24 dal versetto 1 al 23 – Come sappiamo, è uno dei personaggi fondamentali dell’Antico Testamento, così come lo sono Abramo e Mosè. I Vangeli mettono il casato di Davide tra gli ascendenti di Gesù”.

“Ho scelto questa pagina perché la sua è una storia molto attuale, sembra scritta ieri, quasi a ricordarci che è quella di sempre: una storia segnata da vicende di potere e guerre ma anche amore e affetti.”

“Forse potremmo definire Davide come un peccatore capace di perdonare – ha aggiunto – ‘Un peccatore credente’, lo definisce il cardinal Martini. È una figura esemplare che in qualche modo parla di noi, di me. Il rapporto così difficile e particolare fra Saul e Davide dice anche molti aspetti della storia di oggi.”