Il Vado torna in vetta da solo, i sassolini di Sesia: “Saremmo in testa in altri 5 gironi, basta processi per un pareggio”

Vado. Il poker ‘d’Arras’ e Alfiero stendono il Saluzzo e riportano il Vado primo in classifica in solitaria. Un netto 5 – 0 contro gli ospiti oggi al Chittolina, che ha reso entusiasta il tecnico della squadra Sesia. Nonostante questo, nel post partita l’allenatore dei rossoblù difende la squadra e si toglie qualche sassolino, ritornando sul pareggio di domenica scorsa contro l’Imperia.

“Abbiamo lavorato tanto questa settimana – spiega Sesia al termine della partita -, ma non in funzione della voglia di riscatto dopo Imperia. Non so per quale motivo questa squadra deve vincere tutte le partite, ci sono anche gli avversari e credo che il Vado, nonostante il pari di domenica scorsa, avrebbe meritato la vittoria. I nerazzurri avevano trovato un episodio, ma ci sono diversi fattori come l’aggressione degli avversari e il campo avverso”.

“Dobbiamo viverla nel modo giusto – continua l’allenatore -, stiamo disputando un campionato importante. Sul cammino abbiamo trovato il Ligorna, una formazione strepitosa che arriva allo scontro diretto con 13 vittorie e 2 pareggi. Sono numeri incredibili, a loro vanno i più grandi complimenti. Dobbiamo pensare a noi stessi e migliorarci, abbiamo sbagliato solo la partita contro la Sanremese, dove ci siamo presi delle responsabilità e dove ci stavano le critiche”.

Non mancano i complimenti per Arras, oggi in poker: “Oggi abbiamo trovato una giornata importante di Arras, un giocatore importante tra gli spazi a cui voglio molto bene, si è fatto fin da subito apprezzare sia come giocatore che come persona. Abbiamo legittimato una vittoria senza rischiare nulla, contro una squadra che secondo me gioca molto bene a calcio e ha vinto diverse partite in trasferta. Dobbiamo rimanere compatti e uniti: mancano undici finali. Se poi il Ligorna le vincerà tutte, gli faremo i complimenti”.

“Pressione? Dobbiamo isolarci da questi discorsi – spiega Sesia -. È vero, il Vado ha fatto diversi investimenti, ma anche altre squadre hanno speso molto. Abbiamo pressione per quello che vogliamo fare, non che dobbiamo fare. Deve diventare una situazione piacevole, non un dovere, si potrebbe andare incontro a problematiche che non devono esistere. La squadra deve giocare tranquilla e consapevoli che stanno andando verso la giusta direzione”.

Sull’assetto tattico: “Oggi la coppia offensiva è variata. Abbiamo avuto problemi con Alfiero, si è allenato solo venerdì per un problema all’adduttore. Bondioli ha accusato un problema fisico fino a questa mattina ma ha dato la sua disponibilità, lo ringrazio. Ho la fortuna di avere un parco attaccanti importante, questa settimana è tornato anche Vita. Avremmo un’arma molto importante in più per il girone di ritorno”.

“Per la partita di oggi, il Saluzzo aveva palleggiato molto spostando la palla in diverse zone del campo – chiosa Sesia -. Abbiamo usato un 3-4-3, per permetterci di attaccarli subito. La profondità di questa rosa mi permette di avere più soluzioni. Infortunati? Bussaglia ha accusato un problema al ginocchio, Messina ha accusato un problema, bisogna gestirlo ma dovrebbe rientrare”.