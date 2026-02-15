Il terzo tempo di Nolese-Sassello, l’intervista doppia di Saccone e Musso: “Ci conosciamo da tanti anni, un piacere incontrarci sui campi”

Noli. Risultato rotondo per la Nolese che batte 4-0 il Sassello e consolida il primato in classifica. Ora sono 4 i punti di vantaggio tra la formazione di Saccone e quella di Musso. Insomma, una domenica che rende i biancorossi sempre più padroni del proprio destino per il salto di categoria, anche se il girone di ritorno è appena iniziato.

I due allenatori hanno parlato insieme nel post partita: un bel segnale di sportività tra due colleghi che si stimano molto.

Le parole di Saccone

È stata una buona partita, direi una buona risposta. La settimana scorsa eravamo caduti con un risultato pesante, ma siamo stati bravi a rimanere con la testa giusta e a sfruttare i momenti favorevoli della partita. I ragazzi sono stati bravi a rimettersi subito in carreggiata. Era una partita difficile, il motivo per cui le squadre sono prima e seconda in classifica c’è. Per questo faccio i complimenti ai ragazzi, che hanno saputo risolverla nei momenti giusti con le giocate giuste. Volevamo dedicare questa vittoria a Paolo Bona, il nostro dirigente, che la settimana scorsa ha perso la mamma. Era importante per noi fare un pensiero a lui.

Sono soddisfatto del percorso. Stiamo andando più o meno come avevamo pensato. Abbiamo perso un paio di partite che forse si potevano interpretare meglio, ma non stiamo a guardare la virgola: siamo dove volevamo essere. Per raggiungere l’obiettivo bisogna avere questa mentalità: allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, senza pensare ad altro.

Abbiamo nove partite da affrontare, tutte da giocare al massimo, più la Coppa, che mercoledì inizieremo in trasferta. Siamo dove volevamo essere, ma ora bisogna restarci.

Dobbiamo cercare di dare ancora qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo dato finora, con abnegazione e impegno, contando su tutti. È un gruppo numeroso, fatto di tanti bravi ragazzi, ed è un gruppo giusto per provare a fare quello che abbiamo in testa. Da qui alla fine dobbiamo dare tutto.

Mister Musso? Ci conosciamo da tanti anni. Quando lui era a Valleggia e io a Borgio il campionato lo ha vinto lui, speriamo che questa volta tocchi a noi.

Le parole di Musso

Penso che l’abbia vinta Nolese più di quanto l’abbia persa il Sassello. Noi abbiamo fatto la nostra partita: nel primo tempo abbiamo cercato di rimanere in partita, non abbiamo sfruttato le poche occasioni avute, ma qualcosa abbiamo costruito. Loro sono una squadra strutturata, allenata, che sa sfruttare le occasioni, forse con una maturità superiore alla nostra. È una sconfitta che brucia, perché è bello giocare queste partite ed è bello provare a portare a casa un risultato, ma accettiamo il verdetto del campo. Da martedì lavoreremo per preparare la prossima partita.

In questa categoria la giornata storta è più facile rispetto a categorie superiori, dove c’è più condizione, più organizzazione e più qualità e puoi sopperire con una giocata. Qui incidono campo, condizioni, squalifiche, giocatori che non stanno bene, ma i valori restano.

Noi ci prendiamo il buono fatto fino ad oggi, che ci ha portato a giocarci una partita come questa per provare ad arrivare terzi in classifica. Non ce l’abbiamo fatta, ma stiamo facendo un percorso che nella mia testa è di tre anni. Siamo molto più avanti di quanto fosse ipotizzabile un anno fa quando abbiamo iniziato questa avventura. Ci sono squadre migliori di noi e oggi lo sono state. La Nolese ha davanti a sé la possibilità di coronare quello che l’anno scorso non è riuscita a fare e quest’anno mi sembra più strutturata.

Io e Saccone abbiamo in comune il modo di approcciare lo spogliatoio e i gruppi, mettendo davanti certi valori. È un rapporto che va avanti da tempo, ci fa piacere incontrarci sui campi. L’ho sempre seguito ovunque sia andato e gli avevo detto che, se non avessi vinto io il campionato, mi sarebbe piaciuto che lo vincesse lui. Ha ragione lui, gliene devo uno!