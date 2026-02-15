Il Savona la vince nella ripresa, Sassari: “Ci siamo fatti perdonare un brutto primo tempo”

Vado Ligure. Il Savona batte 3 a 0 il Pontelungo, la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche. Un successo deciso tutto nel secondo tempo, avviato dalla rete di Sanuele Sassari.

“Non siamo assolutamente contenti del primo tempo che abbiamo fatto – dichiara lo stesso giocatore biancoblù -. Secondo me non abbiamo azzeccato praticamente niente: non è andato nulla per il verso giusto, anche se qualcosa siamo comunque riusciti a creare. È stato un primo tempo brutto, al di sotto di quello che sappiamo fare”.

Una ripresa decisamente migliore: “Siamo rientrati in campo con un altro atteggiamento e abbiamo dato subito la svolta alla partita. Era quello che serviva, anche per farci perdonare il primo tempo negativo. Il gol in apertura ci ha aiutato tanto e da lì la partita è diventata più in discesa”.

“Il gol di oggi lo dedico alla mia famiglia, che è sempre presente al campo, e ai miei amici”, prosegue.

Sull’Albissole, prossimo avversario degli Striscioni: “Sicuramente la squadra da battere in questo campionato. Non ha sbagliato praticamente niente dall’inizio dell’anno e lo sta dimostrando partita dopo partita. Noi dobbiamo farci trovare pronti, dobbiamo fare una settimana fatta bene, lavorare nel modo giusto e soprattutto con la testa giusta. Poi domenica si vedrà cosa succederà”.

Crocevia per tornare a lottare per le zone alte? Sassari non vuole pensarci: “Mancano ancora tante partite. Però una cosa è certa: noi abbiamo un solo risultato da fare, che è vincere. Non ci sono altri discorsi, andremo là con l’obiettivo di vincere e basta”.