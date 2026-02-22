Il Savona crea ma non segna, Ninivaggi: “Ci è mancato qualcosa negli ultimi metri. Rammarico per il rigore negato”

Al posto dello squalificato Carlo Sarpero, illustre ex della partita, è toccato ancora una volta a Lorenzo Ninivaggi guidare la panchina del Savona. Nella partita contro l’Albissole terminata 0-0 i biancoblù hanno tenuto il pallino del gioco per tutta la gara, senza però colpire realmente. Il palo di Sassari è stata l’unica reale occasione della partita, per il resto davvero poco da segnalare. Anche se il tecnico recrimina per una situazione nel primo tempo.

Commenta Ninivaggi: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione, soprattutto nel primo tempo. Siamo venuti qui sapendo della forza dell’avversario. L’Albissole merita la posizione che ha. Ci è mancato qualcosa negli ultimi 20-25 metri, nel trovare l’imbucata giusta e nella precisione. Però dobbiamo essere orgogliosi della prestazione. I ragazzi dentro erano un po’ rammaricati perché sappiamo l’importanza della partita, ma abbiamo fatto una grossa prestazione”.

Da cosa deve ripartire il Savona? “Dobbiamo ripartire dalla prestazione – continua il mister – e migliorare i dettagli che sono mancati. Mancano ancora otto partite e dobbiamo fare punti”. Punti che però sarebbero davvero troppi per recuperare sull’Albissola. L’obiettivo è chiaramente il secondo posto, per giocare in casa entrambe le partite di playoff. Dichiara infatti Ninivaggi: “Il primo posto mi sembra abbastanza distante. In ottica playoff dobbiamo metterci nelle condizioni migliori possibili. Siamo il Savona e dobbiamo provare fino alla fine a raggiungere l’obiettivo“.

Come anticipato, sotto la lente del tecnico un episodio nel primo tempo. Cross di Calcagno e pallone toccato da un giocatore dell’Albissole in area di rigore, con un braccio secondo la panchina biancoblù che si è subito infervorata. Insomma una situazione che fa il paio con le dichiarazioni rilasciate dal presidente Milani qualche giorno fa. Commenta il mister: “C’è rammarico per il rigore negato nel primo tempo, dalla panchina mi sembrava fallo di mano perché il braccio era abbastanza largo. È strano perché in tutte queste partite non abbiamo avuto ancora un rigore a favore e oggi secondo me gli estremi c’erano“.

Infine il commento su come Sarpero ha vissuto questa settimana per lui particolarmente speciale e le condizioni fisiche di Durante, entrato e poi costretto a uscire: “Il mister l’ha vissuta tranquillamente. Era una partita importante per tutti, ma soprattutto per lui visto che l’Albissole è stata la sua casa per tanti anni. Per Durante c’è stato un problema fisico, ha sentito un fastidio nella zona in cui si era fatto male precedentemente e l’abbiamo cambiato”.