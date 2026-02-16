Il Savona cala il tris al Pontelungo, Ninivaggi: “Nella ripresa atteggiamento decisivo. Ora testa al derby”

Il Savona risponde presente e lo fa con autorità. Al “Ferruccio Chittolina” i biancoblù superano il Pontelungo con un netto 3-0, conquistando tre punti fondamentali in vista del derby della prossima settimana. Una vittoria meritata, ma maturata nella ripresa, dopo un primo tempo più complicato di quanto il punteggio finale possa far pensare.

A fine gara è il vice allenatore Lorenzo Ninivaggi a tracciare l’analisi del match. «È stata una partita dai due volti. Nel primo tempo non abbiamo approcciato benissimo: facevamo fatica a trovare gli spazi contro una squadra che sapevamo ci avrebbe aspettato. Il giro palla e le verticalizzazioni erano un po’ lenti e questo non ci ha permesso di essere incisivi come volevamo».

La svolta è arrivata dopo l’intervallo. «Negli spogliatoi ci siamo confrontati e nel secondo tempo siamo rientrati con l’atteggiamento giusto. Siamo riusciti a sbloccarla dopo pochi minuti, poi è arrivato il raddoppio e nel finale abbiamo chiuso la partita. Abbiamo gestito bene, cercando di concedere il meno possibile».

Un predominio territoriale che si è accentuato anche in seguito all’espulsione tra le fila ospiti, episodio che ha facilitato il compito dei biancoblù, bravi comunque a mantenere alta concentrazione e intensità fino al triplice fischio.

Secondo Ninivaggi il fattore determinante è stato soprattutto mentale. «La cattiveria e la determinazione che abbiamo messo nella ripresa hanno fatto la differenza. L’atteggiamento con cui siamo rientrati in campo è stato quello giusto».

Tre punti pesanti anche in chiave classifica, alla vigilia di una settimana che porterà al derby contro l’Albissole. «Partite così sono belle da giocare. Oggi dovevamo pensare a vincere e lo abbiamo fatto. Loro stanno facendo un grande campionato, ma noi siamo il Savona e dobbiamo entrare in campo sempre per fare il massimo».

Infine uno sguardo alla rincorsa alla capolista, che continua a viaggiare a ritmo sostenuto. «La partita di domenica prossima sarà un crocevia per capire se è una squadra battibile e quale potrà essere il nostro obiettivo nella seconda parte di stagione. Noi dobbiamo fare più punti possibili. Abbiamo lasciato qualcosa per strada e da qui alla fine dobbiamo spingere al massimo, poi vedremo dove saremo».

Il Savona c’è e non vuole smettere di crederci. Il tris al Pontelungo è un segnale chiaro. Ora la parola passa al derby.