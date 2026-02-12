Il presidente Olivieri entra nel direttivo Upi: “Porto e infrastrutture le priorità del savonese”

La Provincia di Savona entra ufficialmente nel Comitato Direttivo dell’UPI, l’organismo che coordina le Province italiane nel confronto con Governo e Parlamento.

Con lettera del 10 febbraio 2026, il Presidente Nazionale Pasquale Gandolfi ha nominato il Presidente Pierangelo Olivieri come componente di questo organismo strategico. Si tratta di un incarico di grande rilievo che riporta il territorio savonese in una posizione di rappresentanza diretta dopo oltre dodici anni di assenza.

Il Presidente Olivieri si è detto lusingato per l’ufficialità della nomina, sottolineando come “questo traguardo, che mancava da oltre 12 anni, permetterà di avere un contatto più diretto sulle questioni normative e regolamentari che interessano l’Ente e il sistema delle autonomie locali a livello nazionale” afferma.

L’ingresso nel Direttivo rafforza la voce di un’area strategica per l’economia del Paese, a partire dal sistema portuale di Savona-Vado, nodo centrale per la logistica e i traffici commerciali nel Mediterraneo.

Nel nuovo incarico, l’attività si concentrerà su temi decisivi per la competitività e lo sviluppo sostenibile del territorio, come la gestione dei rifiuti, l’ambiente, la logistica e la portualità. Una presenza diretta ai tavoli nazionali garantisce alla Provincia di Savona una maggiore capacità di incidere sulle scelte legislative e una forza superiore nel confronto sulla ripartizione di risorse e infrastrutture.