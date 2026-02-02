  • News24
Il Ppi di Albenga “perde” la Sala 3: passa alla Casa di Comunità. Novità anche per il servizio di emergenza territoriale 118

Asl2 conferma la riorganizzazione: “Sala 3 non funzionale al Punto di Primo Intervento. Ma tutti i servizi restano garantiti”

Ospedale Albenga

Albenga. Novità, in termini di spazi, all’interno dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. E, più precisamente, al Ppi (Punto di Primo Intervento), oggetto di importanti modifiche: la Sala 3, infatti, utilizzata per i pazienti barellati in attesa di accertamenti, sarà “ceduta” alla Casa di Comunità. 

A spiegare la variazione, scendendo nel dettaglio della riorganizzazione, è stata direttamente Asl2, che ha confermato che “la Sala 3 del Ppi verrà destinata alla Casa di Comunità, in quanto non funzionale alle attività del Punto di Primo Intervento”. 

Questo perché, sempre secondo l’azienda, “le restanti sale risultano sufficienti a garantire il regolare svolgimento delle attività, che continuerà pertanto con gli stessi livelli di assistenza precedentemente assicurati”.

Stando alle indiscrezioni, che erano circolate nelle ultime ore, anche la Sala 4 del Ppi sembrava destinata a seguire lo stesso iter della Sala 3, ma non sarà così. Mentre ad essere coinvolto in un “trasloco” sarà il servizio di emergenza territoriale 118: “La Sala 4 , – hanno specificato da Asl2, – rimane nella piena disponibilità del Ppi e manterrà le medesime modalità di utilizzo già in essere. Il servizio di emergenza territoriale 118, invece, verrà ricollocato in nuovi locali, continuando a svolgere integralmente e senza modifiche le attività attualmente garantite”.

Nel complesso, le strutture interessate continueranno ad erogare gli stessi servizi, ai quali si aggiungerà la Casa di Comunità, ampliando l’offerta a disposizione della cittadinanza. L’implementazione di nuovi servizi non è mai un processo semplice; tuttavia, questa riorganizzazione consente di raggiungere l’obiettivo di potenziamento dell’assistenza territoriale senza sacrificare alcuna attività o servizio esistente”, hanno concluso da Asl2.

