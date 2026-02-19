Il porto di Andora conferma l’impegno per la vela paralimpica: debutto il 7 marzo per il sesto campionato regionale Hansa 303

Andora. Esordio ad Andora per la sesta edizione del Campionato Regionale di Vela Paralimpica classe Hansa 303. Il debutto è previsto il 7 e 8 marzo ad Andora, mentre la conclusione si terrà a La Spezia all’inizio di settembre.

La presentazione ufficiale si è svolta oggi nella Sala Trasparenza di Regione Liguria alla presenza della Vicepresidente di Regione Liguria, assessore allo Sport Simona Ferro, dei rappresentanti della Federazione Italiana Vela, della Lega Navale Italiana, del CIP Liguria con il vicepresidente Claudio Puppo, della Commissione Nautica del CIP Liguria presieduta dal pluricampione Enrico Carrea, del segretario Umberto Verna e dei rappresentanti dei Comuni coinvolti nel campionato.

A rappresentare Andora, su delega del sindaco Mauro Demichelis e dell’assessore allo Sport Ilario Simonetta, è stato il presidente del Porto di Andora, avvocato Fabrizio De Nicola.

“Ho portato il saluto dell’Amministrazione e raccontato un percorso di inclusività iniziato quattro anni fa e che oggi è diventato parte dell’identità del nostro porto: regate Hansa 303 e 2.4 mR, giornate di sensibilizzazione con velisti paralimpici come Marco Rossato, gru dedicate per l’imbarco di persone con disabilità, una spiaggia libera senza barriere con servizio tiralò tutto l’anno – ha dichiarato il presidente De Nicola – Non si tratta di servizi aggiuntivi, ma di scelte precise su cosa significhi essere un porto pubblico davvero di tutti”.

Quest’anno Andora ospiterà il Raduno Atleti e il Corso formativo per istruttori Hansa 303. L’iniziativa sarà realizzata dal Circolo Nautico di Andora, fondato nel 1963 e tra i protagonisti, insieme al Comune, della costruzione del porto. Il corso si svolgerà con la collaborazione logistica dell’AMA e del Comune di Andora.

L’obiettivo è formare istruttori e accompagnatori capaci di accogliere in mare, in totale sicurezza, persone con disabilità fisiche, cognitive e relazionali.

«L’inclusività non si dichiara: si costruisce, una competenza alla volta. Il Campionato di quest’anno vuole fare un salto di qualità: non solo regate, ma momenti di incontro reale tra la carovana delle Hansa 303 e le comunità locali — associazioni, famiglie e servizi sociali. Andora ha risposto presente» – ha aggiunto De Nicola.

Non c’è luogo migliore di Andora, scelta dal grande navigatore Thor Heyerdahl come suo buon ritiro. La vela paralimpica sembra dimostrare esattamente il pensiero più noto del grande esploratore «Di confini non ne ho mai visto uno. Ma ho sentito che esistono nella mente di alcune persone».

“La flotta colorata delle Hansa 303 è pronta a dimostrare che i limiti esistono solo nella mente di chi non ha ancora visto cosa una persona può fare veleggiando in mare” – ha concluso De Nicola.