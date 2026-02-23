Il Millesimo risponde alla Genova Calcio: “Accuse ridicole e infondate su Villar, lui è un esempio per tutti”

Millesimo. “La ASD Millesimo Calcio, in seguito alle dichiarazioni di alcuni addetti ai lavori rilasciate ieri sera nel post partita Genova Calcio-Millesimo, ritiene opportuno intervenire a tutela del proprio tesserato Ricardo Rodriguez Villar, oggetto di accuse ridicole e infondate“.

Inizia così il comunicato del Millesimo in merito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente Vacca e il direttore generale Catania che, in sostanza, hanno criticato duramente Villar ritenendolo non meritevole di indossare la fascia di capitano dei giallorossi. E poi: “È un aizzatore. Ci aspettavamo che il Millesimo si imponesse con il gioco, invece solo falletti e un piangere continuo. E poi dicono che al Busalla son cattivi…”.

La società valbormidese ha preso le difese del proprio tesserato: “Il ragazzo da quando fa parte della nostra società è sempre stato un esempio per tutti, dai bambini fino ad arrivare ai suoi compagni di squadra con la sua semplicità, gentilezza, educazione e passione. Ci teniamo a ribadire che siamo orgogliosi di essere rappresentati da tutti i nostri giocatori“.

“Pensiamo inoltre che ogni società debba preoccuparsi di valutare i propri tesserati senza occuparsi di quelli degli altri. Nella speranza di non alimentare ulteriori polemiche, torniamo a concentrarci sui nostri obiettivi stagionali”, chiosa il club.