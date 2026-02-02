Il Millesimo la vince al 98′ contro l’Arenzano, Macchia: “Sembrava che fossimo noi quelli in superiorità numerica”

Millesimo. Il Millesimo supera l’Arenzano 1-0 al termine di una partita combattuta e intensa. Gara equilibrata, con ritmi alti e poche occasioni. Nel secondo tempo l’espulsione di Ndiaye complica i piani dei padroni di casa, rimasti in dieci uomini. Nel lungo recupero arriva però il colpo decisivo di Facello, che regala tre punti pesantissimi alla squadra di Fabio Macchia.

Fabio Macchia analizza la gara partendo dalle difficoltà: “È stata una partita tosta, tostissima”. L’Arenzano mette in campo un atteggiamento aggressivo. “È venuta qua, ha battagliato e ci ha reso le cose difficili”. Il tecnico riconosce i meriti degli ospiti: “Hanno preparato la partita bene e ci hanno dato fastidio”.

Nel primo tempo il Millesimo paga qualche scelta. “Dopo l’interruzione abbiamo avuto troppa frenesia”. La squadra forza le giocate. “Abbiamo cercato verticalità che non c’erano e ci siamo allungati”. Macchia è chiaro: “A volte abbiamo esagerato nel fraseggio, altre nei lanci, spezzando la squadra”.

La ripresa cambia il volto della partita. Al 31′ l’espulsione di Ndiaye: “Sembrava che fossimo noi quelli in superiorità numerica”. Il Millesimo non si accontenta. “Abbiamo voluto a tutti i costi vincere la partita”.

Il finale premia la mentalità. “Una squadra meno matta magari in quei casi si può accontentare del pareggio”. Il Millesimo no. “Ci abbiamo creduto fino alla fine, senza paura, con grande coraggio”. Il gol di Facello al 98′ chiude il match. “Questa mentalità fa sì che la vittoria sia meritata”.

Testa già alla prossima. Domenica derby a Carcare: “Andiamo lì per fare tre punti”. Il Millesimo resta al comando della classifica con quattro punti di vantaggio sul Pietra Ligure.