Serie d

Il goal di Piacenza rilancia la Cairese: “Floris mi ha chiesto di ricambiare la fiducia col cuore”

Parola al cosseriese ex giovanili del Genoa: "C'è differenza tra giovanili e prima squadra, qui se perdi un secondo di troppo sei spacciato..."

CelleVarazze vs Cairese

Ancora presto per rilassarsi in casa Cairese. Lo ha sottolineato mister Roberto Floris. Ma il goal di Tommaso Piacenza che è valso il successo 1-0 sul campo del Celle Varazze potrebbe avere un’importanza che va ben oltre i tre punti. Perché dopo 10 risultati utili consecutivi una sconfitta avrebbe fatto ripiombare i gialloblù dentro con entrambi i piedi nella zona playout. E il rischio di un contraccolpo psicologico era dietro l’angolo. Così non è stato grazie, anche, al contributo del giovane attaccante valligiano, di Cosseria, classe 2007. Ha mosso i primi passi nel Millesimo. Poi Vado-Savona-Vado prima di approdare alle giovanili del Genoa dove ha giocato fino all’Under 18

Secondo goal in campionato, un goal pesantissimo…

Per me è stata una liberazione dopo tre giornate a secco. Spero però di farne altri. Stiamo lavorando forte seguendo alla lettera le indicazioni di mister Floris 

La Cairese segna poco, ma contro il Celle ha creato tanto colpendo un palo e una traversa. State lavorando per diventare più incisivi?

Sì, un giorno a settimana, noi attaccanti e qualche centrocampista dedichiamo una mezzora alla finalizzazione e alla precisione delle conclusioni.

Com’è il rapporto con il mister?

Fin da subito ho trovato un tecnico molto professionale che ci sprona ogni giorno. Ci spreme come dei limoni e so che lo farà fino a quando non saremo più in alto in classifica. Non ci sono tensioni e tutto il gruppo è unito.

C’è un consiglio in particolare che ti dà?

Mi ha detto, prima della partita di domenica, di ricambiare la sua fiducia con una prestazione di cuore. E io, ancora più di altre volte, ci ho messo tutto il cuore che avevo.

Si è visto. Insieme all’altro attaccante Spatari avete pressato come assatanati…

Siamo simili ma anche compatibili. Mi trovo bene con lui, è un ragazzo solare e con cui si sta bene, e con tutto il gruppo in generale. Lo spogliatoio è unito, con i “vecchi” che si confrontano spesso con Floris e questo è un gran bel segnale.

L’impressione, pensando anche alla gestione Solari, che abbiate meno punti di quelli meritati…

Sì, abbiamo subito rimonte all’ultimo nella prima parte di stagione e anche con Floris. Anche contro la NovaRomentin abbiamo buttato due punti. Partita finita 0 a 0 ma abbiamo creato tanto.

Com’è stato l’impatto con il mondo dei grandi e con difensori ruvidi come quelli della Serie D?

Mi trovo bene nello spogliatoio grazie ai miei compagni. La maggior differenza con le giovanili è negli scontri fisici. Con i grandi le scelte in campo sono più difficili, se ti adagi mezzo secondo in più “sei spacciato”. Poi anche a livello ambientale c’è la pressione del tifo, cosa assente nelle giovanili.

Come hai vissuto l’addio al mondo Genoa?

Mi è dispiaciuto ma considero questa nuova avventura come un’opportunità per conoscere nuove persone, nuovi ambienti e per farmi le ossa con i grandi. Non l’ho presa in modo negativo.

Nel tuo percorso, quali allenatori ti hanno segnato particolarmente?

Sergio Panigo nelle giovanili del Savona e Bruno Tanda in quelle del Vado. Poi, al Genoa, ho imparato tantissimo dai mister Ruotolo e Spadoni nell’Under 18. Quella genoana è stata anche un’esperienza formativa che mi ha spinto a trovare un equilibrio tra scuola e sport.

 

 

 

 

